Reconocimiento en Sagunt a un joven deportista por sus éxitos en el Campeonato Nacional de Wushu

El Ayuntamiento de Sagunt ha reconocido al joven deportista Yago Gómez por alcanzar el segundo puesto en el Campeonato Nacional de Wushu Tradicional, que engloba un conjunto diverso de artes marciales chinas. El atleta de Port de Sagunt también obtuvo la medalla de plata en estilos de imitación (Mantis) y el cuarto puesto en la modalidad de arma larga (Pu Dao). Yago Gómez representó de manera brillante a la Federación Valenciana de Wushu en esta competición disputada el pasado junio en Vinaroz.

Además, este deportista local ha cosechado más éxitos durante el presente año. Yago Gómez representó a España en el 17th Spring Dragon Wushu International Tournament en Catanzaro (Italia). Y en su debut en una competición de este nivel, en la que participaron más de 500 deportistas de 30 países distintos, obtuvo el bronce en la modalidad de arma larga (Pu Dao). En esta misma categoría deportiva, obtuvo una medalla de plata durante el Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana, celebrado el 25 de abril en Castelló de la Plana.

Este ha sido un año difícil para el joven deportista porteño, ya que está en proceso de rehabilitación de una lesión que arrastra desde hace meses. De igual modo, este año ha ingresado en el Club Esportiu Wushu Náquera, tras entrenar desde los cuatro años en la Escuela de Artes Marciales Thieulam de Port de Sagunt.

Esta no es la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Sagunt recibe a Yago Gómez por sus méritos deportivos. Este joven deportista ya fue invitado al salón de plenos del consistorio en julio del año pasado por ganar la medalla de oro Campeonato de España de Wushu en categoría cadete.

El homenaje se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt con la participación del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón.

"Humildad" de Yago

Moreno defendió la importancia de visibilizar los deportes minoritarios como el wushu: “No por el hecho de ser un deporte minoritario no tiene por qué no mirarle de tú a tú a cualquier futbolista o cualquier persona que practique baloncesto, balonmano o cualquier otro deporte”. Por otro lado, Moreno destacó la “humildad” de Yago, ya que pese a competir en un deporte individual, es muy consciente de la importancia del entorno.

Javier Timón resaltó, entre las cualidades del deportista, la capacidad de superación: “Es importante el ser capaces de, cuando aparecen dificultades, en vez de lamentarnos, sacar ese instinto de superación y asumir la realidad del momento”. El concejal de Deportes también ha deseado que Yago se recupere de su lesión para “ese reto mayúsculo que va a ser ese Campeonato del Mundo en Shanghái”.

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Por último, Yago Gómez lamentó “no poder haber dado mi 100% esta temporada por varias lesiones y unas pequeñas complicaciones”, pero igualmente agradeció el apoyo de su familia, de sus compañeros y, además, de su club en una temporada tan complicada.