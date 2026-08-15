Adiós a unas fiestas patronales del Port de Sagunt con menos incidentes y más presupuesto

Las fiestas patronales dirán adiós este sábado, 15 de agosto, en Port de Sagunt con las tradicionales cucañas marítimas, los actos en honor a la patrona y los fuegos artificiales. Se pondrá fin así a dos semanas intensas, repletas de actividades. En ellas, el número de incidentes "se ha reducido considerablemente respecto a años anteriores", como explica a Levante-EMV el presidente de la Federación de Peñas del Port, Manel Rubio.

Es un dato relevante, al igual que el incremento de presupuesto que han experimentado los festejos en esta edición, que ronda cerca del 7%. Según la información facilitada por Rubio, las fiestas en 2026 han contado con una partida de 170.000 euros, de los que 60.000 euros han sido aportados por colaboradores y sponsors a través del "gran trabajo" realizado por la comisión con la ayuda de empresas. A este montante se suman los 109.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Sagunt.

Xopà infantil / Rubén Soto

Este aumento ha permitido "aumentar la calidad de los actos", añadía el presidente. "El nivel de las orquestas ha sido muy superior", decía en una aseveración que se ha podido demostrar con un recinto lleno en todas las citas musicales programadas, como ha podido comprobar este diario.

Toros

Rubio también ha hecho mención a las ganaderías. "Han sido excepcionales", señala. "Ha venido gente de todos los sitos de la provincia, algunos me decían que en el momento que vieron el cartel, ya se reservaron la agenda". Otro ejemplo a este respecto es la "ovación que recibió Arriazu", ganadería potente de Navarra, a cuyos trabajadores "les faltó salir en brazos", decía.

Esta oferta, insistía el presidente de las peñas, ha generado en una afluencia en el recinto ferial "antes nunca vista", en el que se ha llegado a contabilizar a más de 5.000 personas en actos puntuales.

Una noche de toro embolado en el recinto / Rubén Soto

Incidentes

En cuanto a los incidentes, caen respecto a 2025, aunque hay que resaltar los heridos en los Bous al carrer, uno por asta de toro y el resto, revolcones, uno de importante consideración, que requirió de un traslado al hospital; el resto fueron atendidos por los servicios médicos en la plaza. Hay que recordar que en 2024 se produjeron 16 cogidas. También se han registrado menos peleas, aunque una de ellas ha sido preocupante pues un varón perdió parte de su oreja; un hecho al que hay que sumar varios comas etílicos.

Pese a que Rubio explicaba que le hubiera gustado que no hubiera ocurrido nada, pone en valor el trabajo realizado por la comisión en la organización y en las medidas de seguridad desarrolladas para evitar precisamente sucesos. Aún así, cree que "es imposible controlar a más de 5.000 personas".

También ha agradecido el dispositivo de la Policía Local de Sagunt, que reforzó el número de agentes e implementó el dispositivo con un dron, que ha sido "muy efectivo". No se olvida de la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez y la ayuda prestada por la misma, decía a Levante-EMV, ni tampoco de los peñistas.

"Orgullo"

Precisamente, la edil de Fiestas, Patricia Sánchez aseguraba sentir "orgullo por haber podido trabajar durante estos cuatro años para que las fiestas del Puerto sigan creciendo, consolidándose y, sobre todo, siendo unas fiestas de todas y todos".

"Hemos vivido unas fiestas con una grandísima participación, con las calles llenas, con actividades para públicos muy diversos y con ese ambiente que demuestra que las Fiestas Patronales del Port forman ya parte esencial de la identidad y de la vida de nuestro municipio", añade.

Pero, más allá de las cifras y de la participación, afirma quedarse "con algo mucho más personal, con el trabajo realizado durante estas cuatro ediciones", dice en referencia a sus años al frente de esta concejalía. "Han sido cuatro años de escuchar, de aprender, de intentar mejorar, de resolver imprevistos y también de tomar decisiones pensando siempre en cómo hacer unas fiestas mejores. No siempre ha sido sencillo, pero ha merecido la pena cada hora de trabajo cuando ves a los vecinos y vecinas, peñistas, disfrutar".

También ha querido "poner especialmente en valor el extraordinario trabajo de la Federación de Peñas encabezada por su presidente, Manel, porque unas fiestas de esta dimensión no se construyen desde una sola área del ayuntamiento. Se construyen desde la colaboración, desde el compromiso y desde muchas personas que dedican tiempo y esfuerzo de manera absolutamente desinteresada. La Federación ha sido, una vez más, una pieza fundamental para que estas fiestas sean una realidad y quiero agradecer públicamente su implicación, su capacidad de trabajo y su voluntad de seguir haciendo crecer nuestras fiestas", finaliza.