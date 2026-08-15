Gilet se prepara para dos semanas de tradición, música y ambiente festivo en honor a Santa Bárbara

Gilet ya tiene todo listo para celebrar sus esperadas fiestas patronales, un extenso programa que durante más de dos semanas combinará tradición, actos religiosos, deporte, música, cultura popular y festejos taurinos. Las celebraciones, dedicadas a Santa Bárbara, patrona de la localidad, volverán a convertir las calles y plazas del municipio en el punto de encuentro de vecinos y visitantes, con una programación pensada para todas las edades y que mantiene vivas algunas de las citas más arraigadas del calendario festivo.

Las actividades arrancarán con un marcado carácter deportivo y cultural. Del 12 al 14 de agosto se celebrarán las XXIII Vetlades de Sant Esperit, mientras que el deporte tomará el relevo con una masterclass de ciclo indoor y, el 15 de agosto, con la XLII Volta a Peu a Gilet, una de las pruebas más tradicionales del verano en la comarca, que reunirá a corredores de todas las edades. El programa previo se completará con una multitudinaria sesión de zumba al aire libre.

El fin de semana grande

El inicio oficial de las fiestas llegará el 21 de agosto con el tradicional volteo general de campanas, el pasacalle de la Xaranga Trastocats y la popular Entrà de la Murta, uno de los actos que simbolizan el comienzo de los días grandes. Esa misma noche se celebrará la Nit d'Albaes, una de las expresiones más representativas del folclore valenciano, antes de dar paso a la primera gran verbena con la macrodiscomóvil Carnavalia.

Los días centrales estarán dedicados a Santa Bárbara, patrona de Gilet. El sábado 22 tendrá lugar el traslado de la imagen hasta la iglesia parroquial y la tradicional cena popular en la plaza, seguida por la actuación de la orquesta Euforia. El domingo 23 será la jornada más solemne, con la recogida de las clavariesas, la eucaristía en honor a la patrona, una mascletà disparada por Pirotecnia Lluch y la solemne procesión por las calles del municipio. La programación concluirá esa noche con un espectáculo de magia para todos los públicos.

Paellas, conciertos y monólogos

Tras el fin de semana grande, la actividad continuará con propuestas para todos los gustos. Las cenas populares volverán a reunir a cientos de vecinos en la plaza, mientras que las orquestas The Luxe, Evasión y La Mundial pondrán ritmo a las noches festivas. Tampoco faltarán el tradicional concurso de paellas, el concierto de fiestas de la Joventut Musical Verge de l'Estrella de Gilet, la cabalgata de disfraces, una jornada dedicada a los más pequeños con parque acuático y espectáculos infantiles, así como una noche de monólogos protagonizada por Quique Matilla, Fran El Chavo y Óscar Tramoyeres.

Las fiestas de Gilet llenan las calles de gente y actividades. / Marián Romero.

Las celebraciones religiosas continuarán en los días posteriores con los actos dedicados a San Miguel Arcángel y a la Virgen de la Estrella, dos advocaciones muy vinculadas a la tradición local. La Baixà de Sant Miquel, las solemnes eucaristías, las procesiones, las mascletaes y la emotiva ofrenda y consagración de los niños a la Virgen volverán a reunir a vecinos y visitantes, combinando el carácter devocional con el ambiente festivo que se respira en las calles.

Bous al carrer

El tramo final de las fiestas dará protagonismo a las peñas y a la convivencia vecinal. El 31 de agosto se celebrarán el almuerzo interpeñas, los populares "correbars", las tradicionales calderas, un gran tobogán acuático y una nueva actuación musical que pondrá el broche a la programación lúdica antes del inicio de los festejos taurinos.

Como manda la tradición, los bous al carrer cerrarán las fiestas entre el 1 y el 6 de septiembre. Durante seis jornadas se sucederán entradas y exhibiciones de ganado, emboladas nocturnas, demostraciones de manejo con caballos y actividades organizadas por la Peña Taurina de Gilet, poniendo el punto final a unas fiestas que volverán a reunir a miles de personas y que reflejan el fuerte arraigo de las tradiciones populares en la localidad del Camp de Morvedre.

Con una programación que combina devoción, cultura, deporte, música y tradición taurina, Gilet afronta una nueva edición de sus fiestas patronales con el objetivo de mantener vivo su patrimonio festivo y ofrecer semanas de convivencia en las que la participación vecinal volverá a ser la gran protagonista.