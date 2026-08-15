Homenaje en el Port de Sagunt a los 167 trabajadores fallecidos en accidentes laborales

El reconocimiento a quienes forjaron el Port de Sagunt estuvo muy presente en el homenaje celebrado esta semana para reconocer a los 167 trabajadores que perdieron la vida en accidentes laborales en la industria de Sagunt.

El acto organizado por la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS) destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes permitieron el desarrollo económico del municipio al realizar trabajos muy duros y peligrosos en la siderúrgica, la minería, el puerto y el ferrocarril, algunos de ellos, con exposición a sustancias tóxicas.

El homenaje volvió a celebrarse un 11 de agosto en recuerdo a la fecha que se considera fundacional del núcleo de Port pues fue un día como ese, en 1902, cuando una Real Orden de Alfonso XIII autorizó la construcción del embarcadero para el mineral procedente de las minas de Sierra Menera y se pusieron así las bases para la posterior instalación de la siderurgia y del nacimiento del núcleo urbano.

Homenaje a los fallecidos en la siderurgia del Port de Sagunt. / Nacho Belzunces

Todo esto fue recordado por Carmen Sanz, vicepresidenta de APIPS, ante el monumento que incluye los nombres de todos los fallecidos. Por ello, resaltó que el acto no solo pretende mantener vivos los nombres y las historias de quienes murieron, sino también poner de relieve "que la seguridad y la salud en el trabajo son derechos conquistados gracias, en parte, al sacrificio de quienes nos precedieron". "Su recuerdo nos obliga a seguir trabajando para que ninguna familia tenga que volver a sufrir una pérdida semejante", destacó.

El acto se abrió con la música del colectivo de Almenara la Llar Dolçaina i Tabal y la bienvenida a cargo de la presidenta de APIPS, Patricia Cerezo. También incluyó unas palabras de Pepe Vila, quien recordó cómo surgió la idea del monumento y que ahora soloba falta iluminarlo, por lo que dijo esperar que el año que viene eso estuviera solucionado.

Un conjunto de cuerda de la Unión Musical Porteña, compuesto por los violinistas Ángel García Díaz y Llanos Rodríguez Díaz, junto a la violonchelista Raquel Martínez Sanchís, puso la música durante la habitual ofrenda floral, donde participaron tanto el colectivo organizador como el ayuntamiento, los Amigos dela Escuela de Aprendices, el Centro Aragonés y distintos partidos, desde el PSPV-PSOE al PP, IP y Vox, entre otros.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, cerró el acto, reconociendo las "obligaciones" de las administraciones en la puesta en valor del patrimonio industrial "no solo con la ciudadanía sino con aquellas personas que perdieron la vida buscando un futuro mejor porque su memoria, como bien decía Carmen, no puede caer en el olvido".