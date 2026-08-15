Port de Sagunt: "¡Hacía muchos años que no se veía tanta gente en las cucañas marítimas!"
El presidente de la Federación de Peñas del Port de Sagunt destaca la mayor afluencia tras las novedades que incluía esta edición
Las tradicionales cucañas marítimas han vuelto a llenar de bullicio la antigua dársena pequera en el día grande de las fiestas patronales del Port de Sagunt. Cientos de personas han disfrutado desde primer hora de la refrescante travesía a nado y, luego, de la siempre difícil prueba del palo engrasado donde solo los más habilidosos consiguen atravesarlo de pie y coger su bandera.
Esta vez, las pruebas llegaban con el refuerzo de un potente patrocinador que ha imprimido algunas novedades como la presencia del speaker, Papi Gavi, un streamer muy conocido y creador de contenido español, junto al polivalente Javi Teruel, un nuevo premio e incluso un baile.
"Ha sido impresionante. Hacía tantos años que no se veía tanta gente!", explicaba a preguntas de Levante-EMV el presidente de la Federación de Peñas, Manel Rubio. "El año que viene repetiremos seguro", decía el máximo representante de un colectivo que, por segundo año, coorganizaba el evento junto al ayuntamiento.
El colofón a las cucañas lo ha puesto el reparto de numerosos hinchables y pelotas a todos los que esperaban en el agua.
La fiesta ha vuelto así al corazón de una dársena pesquera que ya hace tiempo que transformó la tradicional suelta de patos vivos por una colorida lluvia de objetos para divertirse en tierra, mar o piscina. Y que, en ocasiones, encerraba además sustanciosos premios en metálico.
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