La seguridad del pantano del Regajo se reforzará ante lluvias extremas
El proyecto, que ahora redacta la Confederación Hidrográfica, aumentará la capacidad de desagüe de un embalse construido en 1959 y financiado en un 75% por la Acequia Mayor de Sagunto
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) proyecta reforzar la seguridad del embalse impulsado a finales de los años 50 por regantes del Camp de Morvedre y financiado al 75% por el organismo que agrupa a los agricultores de la cuenca baja del Palància, la Acequia Mayor de Sagunto. Ese pantano del Regajo, ubicado en término de Jérica, fue creado para resolver los problemas de escasez de agua para riego tanto en esta zona como en Segorbe y, de ahí, que los labradores de esta última localidad aportaran el 25% restante. Pero, al margen de eso, en todo este tiempo también ha jugado un papel esencial a la hora de reducir el caudal que llega aguas abajo en caso de lluvias torrenciales; es decir, el objetivo con el que luego fue construido a principios de este siglo la presa de Algar de Palància.
Ahora, ante el cambio climático y el temor a nuevos episodios hidrológicos extremos como la dana del 29 de octubre que dejó 231 fallecidos y pérdidas millonarias en más de 80 localidades, la CHJ prevé incrementar "de forma muy significativa" su capacidad de desagüe en situaciones excepcionales hasta los 2.700 m³/s.
El proyecto, que está en fase de redacción, contempla tres intervenciones principales, como explican desde la CHJ a preguntas de Levante-EMV. La primera consiste en la construcción de un aliviadero lateral que complementará el central.
La segunda plantea la modificación de las compuertas existentes para aumentar su apertura y, con ello, lograr un doble objetivo: Incrementar la capacidad de desagüe del aliviadero central y que las compuertas puedan trabajar de forma segura incluso en situaciones de sobrevertido.
Por último, prevé un recrecido de la coronación de la presa de aproximadamente 1,80 metros.
Validado en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX
Todas estas soluciones están siendo validadas en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX mediante ensayos con modelos hidráulicos y un modelo físico reducido a escala. Estas pruebas, como apuntan desde la CHJ, permiten comprobar el comportamiento de la infraestructura ante diferentes escenarios de avenida y verificar que las soluciones proyectadas ofrecen las garantías hidráulicas y estructurales necesarias.
De hecho, a principios del pasado mes de junio, los principales usuarios del Regajo visitaron las instalaciones del centro en Madrid para conocer de primera mano tanto el funcionamiento del modelo a escala como los detalles técnicos del proyecto y de la futura infraestructura. Además de ver el futuro funcionamiento el embalse a través de un modelo reducido, pudieron conocer los detalles de la actuación gracias Juan José Rebollo, técnico del CEDEX.
La previsión de la CHJ es que el proyecto pueda estar finalizado antes de final de año.
En marcha desde 1959
El embalse del Regajo lleva en marcha desde 1959. Creado con una capacidad de 6.638.000 m3, en el año 2015 ya se redujo su máximo, por motivos de seguridad, a 4.900.000 m3. Esta cifra, en cualquier caso, varía según la época del año y, en épocas lluviosas, no han faltado ocasiones en las que se ha tenido que vaciar un poco para llegar al otoño con capacidad adecuada para volver a llenarse.
Esto no se prevé que ocurra esta vez pues las altas temperaturas y la extensión del pantano han favorecido la evaporación del agua embalsada en las últimas semanas, de modo que este viernes había 2,8 hectómetros cúbicos, según los datos oficiales de la CHJ; una cifra menor a los 3 hectómetros cúbicos que deberá albergar como máximo el 1 de septiembre.
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