El último IES de Sagunt termina de pagarse tres años después de abrirse

El IES Altos Hornos del Port de Sagunt, más conocido en su origen como el Número 5, ya está pagado al completo. El abono que ha realizado al consistorio la Conselleria de Educación de 132.568 euros ha permitido liquidar la última factura que quedaba pendiente de las obras del centro educativo, después de que estas acabaran en septiembre de 2023, hace tres años.

Un asunto que se aprobaba por unanimidad en el último pleno ordinario de Sagunt, que dio el visto bueno a esta modificación de la delegación de competencias, que no era "suficiente" para dejar por zanjado el coste de la construcción de esta infraestructura, cuya puesta en marcha supuso más de cinco años de gestiones, aunque el inicio de los trámites se sitúan en 2008. Un centro que no ha estado exento de polémica con varias movilizaciones ante la necesidad del mismo y el retraso que ha sufrido.

Según el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sagunt, Raúl Palmero, el problema estriba en que la obra costó algo más de lo que estaba previsto, un presupuesto que ascendía a 10,2 millones, financiados con el Pla Edificant. "Ahora la conselleria lo que ha hecho es reconocer este gasto y saldarlo", adelantaba a Levante-EMV.

Instalaciones del IES Nº 5 / Daniel Tortajada

Centro educativo

Este pago, que quedaba pendiente para abonar todo el coste de la obra, ya se ha hecho efectivo, según el edil, lo que ha permitido que la propia conselleria haya certificado el final del proyecto.

El IES Nº 5 se inauguraba a principios de septiembre de 2023, una semana antes del inicio del curso escolar. Unas obras que se adjudicaban a la empresa Doalco, S.A.

El centro, con capacidad para 1.200 alumnos, fue diseñado para 30 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 8 de Bachillerato, así como con capacidad para 900 plazas escolares de ESO y 280 para Bachillerato.