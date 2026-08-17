La alta participación destaca en los festejos de la Baronia
Los actos reúnen una afluencia mayor que en años anteriores
Las ganas de fiestas, de reencontrarse con la familia y de pasar unos días de vacaciones con amigos, se ha notado este fin de semana en los cuatro pueblos de la Baronia que celebran sus festejos, algunos los de verano y otros patronales: Gilet , Estivella, Alfara de la Baronia y Albalat dels Tarongers.
Gilet sacaba pecho de la alta participación de su 42 Volta a Peu que aunque vino precedida de tormenta , no impidió que el número de inscritos, 800, se mantuviera casi intacto, tal y como ha avanzado el concejal, Juanjo Melchor. Lo mismo ocurrió el viernes, que pese a que algo de lluvia cayó sobre los deportistas arriba de sus bicicletas en la IV edición de ese multitudinario pedaleo nocturno, nadie se bajó y la 'masterclass' Indoor siguió como si nada.
Dos citas que aseguran su continuidad el próximo año y que ambas han dejado buen sabor de boca a los participantes, quienes elogiaban el buen trabajo realizado por la organización. Una volta a peu, que pese a contar con el suelo algo mojado se desarrollaba sin incidentes y coronaba a Miguel Baidal, Alejandro San Valero y Pablo Alba en la general masculina y en la femenina, a Laura Domene, Naia Portolés y Marta Gómez.
Más fiestas
El pueblo de Alfara de la Baronia también salió a la calle a secundar los actos de su programa festivo en el que la cabalgata fue uno de los más multitudinarios, sin que las tradicionales paellas se quedaran atrás. Un fin de semana que daba el pistoletazo de salida a las fiestas con la semana de la juventud donde los hinchables y el parque acuático congregaron a decenas de participantes.
En Estivella, los actos religiosos centraron la jornada, no sin incidentes, ya que la caída de uno de los árboles emblemáticos del pueblo obligó a aplazar al domingo la procesión de la Mare de Déu d'Agost, que finalmente fue muy concurrida. La subida de Sant Roc a la ermita fue otro momento a destacar, una romería de mañana, que contó con mucha afluencia.
Por lo que respecta a Albalat, hubo de todo este fin de semana: Paellas, calderas y un 'correfoc' que llenó las calles de la localidad. Actos que fueron secundados por vecinos y visitantes y que la lluvia no logró frenar.
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