La alta participación destaca en los festejos de la Baronia

Las ganas de fiestas, de reencontrarse con la familia y de pasar unos días de vacaciones con amigos, se ha notado este fin de semana en los cuatro pueblos de la Baronia que celebran sus festejos, algunos los de verano y otros patronales: Gilet , Estivella, Alfara de la Baronia y Albalat dels Tarongers.

Noche de pedaleo / Ayuntamiento de Gilet

Gilet sacaba pecho de la alta participación de su 42 Volta a Peu que aunque vino precedida de tormenta , no impidió que el número de inscritos, 800, se mantuviera casi intacto, tal y como ha avanzado el concejal, Juanjo Melchor. Lo mismo ocurrió el viernes, que pese a que algo de lluvia cayó sobre los deportistas arriba de sus bicicletas en la IV edición de ese multitudinario pedaleo nocturno, nadie se bajó y la 'masterclass' Indoor siguió como si nada.

Un momento de la Volta a peu de Gilet / Ayuntamiento de Gilet

Dos citas que aseguran su continuidad el próximo año y que ambas han dejado buen sabor de boca a los participantes, quienes elogiaban el buen trabajo realizado por la organización. Una volta a peu, que pese a contar con el suelo algo mojado se desarrollaba sin incidentes y coronaba a Miguel Baidal, Alejandro San Valero y Pablo Alba en la general masculina y en la femenina, a Laura Domene, Naia Portolés y Marta Gómez.

Ganadores de la absoluta masculina. / Ayuntamiento de Gilet

Más fiestas

El pueblo de Alfara de la Baronia también salió a la calle a secundar los actos de su programa festivo en el que la cabalgata fue uno de los más multitudinarios, sin que las tradicionales paellas se quedaran atrás. Un fin de semana que daba el pistoletazo de salida a las fiestas con la semana de la juventud donde los hinchables y el parque acuático congregaron a decenas de participantes.

Instantes de la cabalgata de Alfara / LEVANTE-EMV

En Estivella, los actos religiosos centraron la jornada, no sin incidentes, ya que la caída de uno de los árboles emblemáticos del pueblo obligó a aplazar al domingo la procesión de la Mare de Déu d'Agost, que finalmente fue muy concurrida. La subida de Sant Roc a la ermita fue otro momento a destacar, una romería de mañana, que contó con mucha afluencia.

Salida de la Iglesia de la Mare de Déu d'Agost / Lluís Mesa

Por lo que respecta a Albalat, hubo de todo este fin de semana: Paellas, calderas y un 'correfoc' que llenó las calles de la localidad. Actos que fueron secundados por vecinos y visitantes y que la lluvia no logró frenar.