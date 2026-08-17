Cae una banda de ladrones en Sagunt que utilizaba un método "poco común"
La Policía Nacional arrestó 'in fraganti' a tres integrantes del grupo que se disponían a cometer otro robo
La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal itinerante que operaba desde Sagunt, según informa en un comunicado. La banda, "perfectamente estructurada y altamente especializada", centraba su actividadad en los robos con fuerza en viviendas mediante un procedimiento "poco habitual en España".
Las investigaciones se iniciaron al detectar un incremento de robo con esta característica tan particular en las ciudades de València y Zaragoza. Este método consiste en la aplicación de ácido nítrico en el interior de las cerraduras utilizando jeringuillas, provocando la corrosión de sus mecanismos internos y permitiendo su apertura con herramientas simples, según explican desde la Policía Nacional.
Estas mismas fuentes añaden que los investigados marcaban previamente las viviendas que tenían previsto asaltar, mediante un fino hilo de pegamento entre la puerta y el marco para comprobar la presencia o ausencia de los moradores. Posteriormente, introducían ácido nítrico en la cerradura.
Fines de semana y vacaciones
La organización concentraba su actividad en fines de semana y periodos vacacionales, cuando aumentaba la probabilidad de encontrar las viviendas vacías. Los agentes detuvieron 'in fraganti' a los tres integrantes del grupo, cuando se disponían a cometer nuevos robos.
En el momento del arresto portaban útiles para la apertura de puertas, una botella de ácido nítrico y varias jeringuillas para su aplicación. Además, una de las cerraduras del edificio ya había sido inutilizada y varias viviendas aparecían marcadas para ser asaltadas.
Casi una decena de robos
La investigación ha permitido esclarecer nueve robos con fuerza en interior de domicilio atribuidos a esta organización.
Además, se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, atentado a agente de la autoridad y dos reclamaciones judiciales. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres arrestados.
Investigación abierta
Actualmente, las investigaciones continúan abiertas para el esclarecimiento de nuevos hechos delictivos y la identificación de los legítimos propietarios de los efectos recuperados.
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