Un dragón de grandes dimensiones tomará el Port de Sagunt

Un dragón de grandes dimensiones llenará las calles del Port de Sagunt dentro de uno de los espectáculos del Off Romà de Sagunt a Escena.

La compañía La Fam, con su espectáculo de teatro de calle itinerante Quimera, recorrerá un tramo de la avenida 9 d'Octubre. Un evento para todos los públicos que tendrá lugar este miércoles, 19 de agosto, de 21:00 a 22:00 horas.

La representación empezará en la rotonda cercana a la Alameda y enfilará la avenida 9 d'Octubre hasta llegar a la siguiente rotonda, la de la antigua Gerencia de AHM (que conecta con las calles Virgen de los Dolores y Jerónimo Roure), para dar allí la vuelta y regresar hasta el punto inicial, donde concluirá la función con pirotecnia en la propia Alameda.

Un momento del espactáculo / Ayuntamiento de Sagunt

Mitología griega

“¿Qué pasa cuando los humanos no logran dominar a las máquinas?” Es la cuestión que plantea esta propuesta. Cuando Quimera despierta, domarla se convierte en una auténtica odisea a su paso por las calles. Una lucha auténtica entre el ser humano y las máquinas para conseguir el control. El espectáculo Quimera surge de la mitología griega. Hija de Tifón y Equidna, se trata de una bestia con formas de dragón que vagaba por el mundo aterrorizando a las poblaciones y engullendo a quienes se oponían a ella.

Según el diccionario de la RAE, la palabra 'quimera' proviene del griego, del animal fabuloso que tenía ese nombre. En su primera acepción se trata de un monstruo imaginario que, según la fábula, escupía llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Según la segunda, es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.

Espectáculo

El espectáculo que ofrecerá la compañía teatral La Fam en Port de Sagunt girará en torno a un dragón de 6 metros de altura, 12 metros de largo y cerca de 1.500 kg de peso, manipulado por cuatro actores que dan vida a este enorme títere articulado construido con hierro, cuero y madera y que permite navegar entre el mito y la leyenda.

Quimera cobra vida cuando es manipulada, logrando así escupir fuego por la boca, humo por la nariz, abrir y cerrar los ojos, mover la cabeza, subir y bajar el cuello, abrir las alas, mover la cola, elevar su cuerpo y, por supuesto, caminar con sus enormes patas dejando boquiabiertas a todas aquellas personas que se acerquen a descubrir cómo cobra vida este enorme dragón.

El dragón con los fuegos artificiales / Ayuntamiento de Sagunt

Cortes de tráfico para montaje y espectáculo

Con el fin de facilitar la carga y descarga, así como el montaje y desmontaje de los materiales necesarios para ofrecer el espectáculo, en torno a las 17:00 horas se situará el camión de la compañía en la zona del paso de peatones que une la Alameda con la parada de bus de la calle Trabajo, junto a la rotonda. Una vez finalizado el montaje, el camión se aparcará en la zona habilitada junto a la zona de tierra, en la avenida Adolfo Suárez, donde permanecerá hasta acabar la actuación. La avenida 9 d'Octubre se cortará al tráfico para la representación y, cuando ésta concluya, el camión se ubicará de nuevo en la misma zona donde se realizó la descarga y el montaje para su desmontaje y carga. Tras esto, quedará restablecida la normalidad en estas vías.