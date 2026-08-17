Un incendio industrial en Algar de Palància pone en alerta a los dispositivos de extinción

Efectivos de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia y de Castellón y de la Generalitat se han movilizado a un incendio industrial iniciado junto a una empresa de palets de madera en la localidad valenciana de Algar de Palància que ya está afectando a terreno forestal y mantiene dos focos activos.

El fuego se ha iniciado en la localidad del Camp de Morvedre y la columna de humo se puede apreciar desde otros municipios de la comarca. El alcalde, Amable Mondragón, explica en palabras a Levante-EMV que el origen del incendio ha sido un terraplén próximo a la empresa, donde rápidamente han llegado las llamas arrastradas por la maleza y algunos pinos, alcanzando una gran altura.

Efectivos

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado a través de su cuenta en X que ha movilizado efectivos del parque de la Plana Baixa para sumarse al trabajo de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia en el incendio industrial.

Desde Emergencias de la Generalitat se ha informado de que el fuego ha llegado desde la empresa - que se encuentra rodeada de arbolado y terrenos cultivados, y muy cercana a la carretera N-225- a una zona forestal colindante.

Así, se ha solicitado la movilización de una unidad terrestre y una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat y una autobomba.

En la fábrica trabajan dos dotaciones del Consorcio de Valencia, una del Consorcio de Castellón, una unidad de prevención de incendios, un agente medioambiental y tres medios aéreos.

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Balsa de riego

El alcalde de Algar apunta que "el fuego todavía no está controlado, pero la rápida respuesta de los servicios de emergencia ha permitido que no se propagara más". Otro factor que ayuda a las labores de extinción es que muy cerca de la zona hay una balsa de riego de la que los medios aéreos se están valiendo.