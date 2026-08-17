Un plan contra incendios desactualizado mantiene en vilo a 200 vecinos de Albalat dels Tarongers. Así lo pusieron de manifiesto algunos de ellos en el último pleno ordinario, donde dejaron patente la situación de "abandono" que padece la urbanización Els Tarongers en los últimos años, como ya publicó Levante-EMV.

Uno de los puntos que más preocupa a los residentes es la falta de una vía de evacuación en caso de fuego pues aunque está recogida en este plan, que tildan de "obsoleto" y que "nunca se ha puesto en marcha", "no se encuentra en condiciones", como afirman algunos vecinos consultados. "Solo hay 750 metros de vía, llena de baches, falta de visibilidad y sin luz. A esto se suma que es demasiado estrecha para que pueda pasar un camión de bomberos. En caso de que circulara otro coche, el camión no pasaría", adelantaban a este diario.

Este escenario lo han dejado por escrito en varias instancias que han remitido al ayuntamiento, sin que a día de hoy se haya llevado a cabo alguna actuación en esta materia en la zona, según explican.

Zona llena de maleza en al urbanización / Levante-EMV

Las protestas vecinales y "los últimos incendios próximos que ha habido como el de Estivella y el de la Vall d'Uixó, ha hecho que el gobierno le vea las orejas al lobo y se ponga a trabajar", denunciaban. "Aunque el ayuntamiento asegura que lleva dos años trabajando en este plan, que está sin actualizar desde 2018, la verdad es que no hemos visto nada reflejado", dicen. A este respecto, insisten en que no se ha llegado a hacer ningún simulacro, una práctica que va a comenzar a cambiar después del compromiso del gobierno local de realizar uno para el próximo mes de septiembre.

Urbanización de els Tarongers / Daniel Tortajada

Colaboración con los vecinos

Con todo ello, el ayuntamiento asegura haber cogido el toro por los cuernos y meterse de lleno en la actualización de este plan de incendios así como en la redacción de un plan de autoprotección que ya ha comenzado a trabajar con los vecinos. Estos últimos recalcan que "es una prioridad en estos momentos, dada como está la situación", decía uno de los residentes en relación al riesgo extremo de incendios que se está padeciendo este cálido mes de agosto.

Para ello, los vecinos le han solicitado al ayuntamiento que actúe en el camino que va a la escuela, ampliando este hasta dos metros más para hacer viable una evacuación segura. Una actuación que implicará la expropiación de al menos unos 1.600 metros cuadrados.

Además, exigen que haya iluminación, que se asfalte y se instale un carril bici, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible que contribuye a evitar fuegos. Esta colaboración administración-urbanización ya se ha venido solicitando en anteriores legislaturas, "sin que haya sido posible", comentan algunos vecinos implicados en el plan que se trabaja actualmente.

La vegetación inunda las aceras / LEVANTE-EMV

"Estamos en riesgo", decía otro vecino. "No solo estamos rodeados de masa forestal sino de huertos abandonados que son verdaderos polvorines y que nos hacen muy vulnerables ante el fuego y más, sin tener una vía de evacuación en condiciones".

También solicitan una guía de actuación que les permita saber qué deben hacer en caso de incendio, con puntos de concentración señalizados y protocolos a seguir, documento que el ayuntamiento se ha comprometido a elaborar, tal y como ha podido saber Levante-EMV.

Hay que recordar que a estos problemas se suman otros, como los recientes robos en viviendas, que algunos residentes achacan en parte al "abandono"; unos asaltos que, como informó este diario, han levantado las alarmas a producirse mientras los dueños estaban en su interior y gracias al uso de inhibidores para evitar las alarmas.