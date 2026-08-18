La actuación vecinal fue decisiva para que el fuego no fuera a más en Algar

Varios vecinos de Algar de Palància fueron claves para salvar de las llamas un conocido restaurante que se ubica en la Montanyeta de la Bassa y que acabó rodeado de llamas en el incendio originado este lunes a las puertas de la fábrica de palets y embalajes de madera del polígono industrial de la localidad de la Baronia.

Redacción Levante-EMV

Así lo contaban algunos de los que colaboraron en apaciguar la virulencia de las llamas y el fuerte humo que se divisaba en varias partes de la comarca. Tras ver como avanzaba el fuego, varios vecinos no dudaron en coger sus tractores con las cubas y subir hasta la zona caliente para impedir que el fuego llegara hasta el conocido restaurante y de ahí pudiera ponerse en peligro la zona urbana.

"En todo momento estuvimos guiados por los bomberos, quienes nos ordenaron que mojáramos la masa forestal para impedir que el incendio avanzara y así lo hicimos. Con su ayuda, conseguimos frenarlo", explican a Levante-EMV. Lugareños, algunos de ellos pertenecientes a la Comunidad de Regantes de Algar, que no titubearon a la hora de coger las mangueras de sus cubas portátiles y enfrentarse al fuego para evitar daños mayores.

5.000 litros

"Cerca de 5.000 litros de agua utilizamos", decían a este periódico. Unos regantes cuya principal infraestructura, la balsa, situada a 300 metros del origen del fuego, fue decisiva en las labores de extinción, ya que fue de allí de donde se abastecieron los medios aéreos para sofocar el fuego.

Zona de origen de los dos fuego / LEVANTE-EMV

Dos incendios

Un incendio que se decretaba pasadas las 16 horas, en una zona donde ya se había registrado otro, seis días antes, el día del eclipse, también en la puerta de la fábrica de palets, unos metros más a la derecha que el de este lunes. Este primero, de menos consideración, requirió también la intervención de los bomberos. Unos hechos que hacen sospechar a los vecinos que pudiera ser intencionado, extremo que se está investigando sin que, por ahora, haya conclusiones. Y es que el fuego se daba por extinguido este martes a las 11.14 horas, según el consorcio de Bomberos, que también ha corroborado la quema de unos 2.000 metros cuadrados de masa forestal. A esto hay que sumar los daños materiales producidos en la fábrica de embalajes de madera, otra fábrica de pegamento y las dependencias de una antigua hípica, años abandonada.

Vecinos actuando contra el fuego / LEVANTE-EMV

En cuanto a la primera de las instalaciones, la barrera de palets situada de forma estratégica por el propietario impidió que el fuego avanzara hasta la misma fábrica y arrasara con esta y la rápida intervención de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, que movilizó efectivos del parque de la Plana Baixa para sumarse al trabajo de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, fue fundamental para el control de las llamas y evitar así que el incendio llegara al núcleo urbano.

Medios aéreos de extinción / LEVANTE-EMV

Pese a que el incendio está extinguido, los bomberos han estado la mañana de este martes refrescando la zona, al igual que lo estuvieron durante la noche y la madrugada.