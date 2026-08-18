Alerta por calor extremo en Sagunt con temperaturas que pueden alcanzar los 43º

Sagunt estará en "nivel rojo" por calor extremo este miércoles 19 de agosto. La alerta se ha elevado a "riesgo importante" por parte del 112 Comunidad Valenciana en el litoral norte de la provincia de Valencia, donde se sitúa el Camp de Morvedre. Un aviso que estará activo desde las 13:00 hasta las 20:59 horas del miércoles, 19 de agosto.

Se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 43º C. Ante esta situación, en primer lugar, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Recomendaciones

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Sagunt se recuerda a la ciudadanía algunas de las recomendaciones que, por una mayor seguridad, cabe seguir en estos momentos de alerta por calor extremo, como son extremar las precauciones, resguardándose en las horas centrales del día, e informarse en tiempo real de los avisos oficiales del Ayuntamiento de Sagunto, AEMET y el 112 CV .

Además, se aconseja tener especial cuidado con menores y personas mayores, puesto que a edades menores de 5 años y superiores a los 65 se es más vulnerable. También cabe prestar atención a personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. E igualmente deben tener mucha precaución aquellas personas con una actividad que requiera esfuerzo físico.

En esta línea, es importante vigilar tanto a menores como a personas mayores, comprobar su estado y su ingesta de líquidos, y estar al tanto de nunca dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado.

Cartel publicado por el Ayuntamiento de Sagunt / Ayuntamiento de Sagunt

El sol

Así, se recomienda a la ciudadanía que procure exponerse al sol el menor tiempo posible y que, en caso de hacerlo, utilice protección para rayos solares. Es conveniente, además, vestir con ropa ligera, de colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza.

Con el fin de que la ciudadanía pueda resguardarse del sol y de las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Sagunt ha habilitado una red de más de 30 refugios climáticos distribuidos por todo el municipio que se pueden consultar descargando el documento PDF de la web oficial del Consistorio.

Por otra parte, las comidas deben ser ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales como fruta y verduras. Por supuesto, es adecuado beber mucha agua. Del mismo modo, cabe evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día.