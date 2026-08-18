Algar sufre otro susto con la cogida de un joven por el toro embolado

Algar de Palància no gana para sustos. Un joven de la localidad resultó herido al sufrir un revolcón del toro embolado de la noche que exhibía la ganadería de los hermanos Pons. Una semana taurina, que arranca con el tradicional 'xupinazo', todo en el marco de un incendio que se decretaba pasadas las 16 horas y que los bomberos tenían controlado cerca de las 20 horas, hecho que permitió el desarrollo de los festejos taurinos con algo más de tranquilidad, aunque con los ojos puestos en la montaña.

Un momento de la cogida / LEVANTE-EMV

Sobresalto

Cuando el fuego estaba prácticamente extinguido, otro sobresalto llegaba al pueblo con la cogida de este vecino. Los hechos se producían cuando terminaba de cortar la cuerda al astado. En ese momento, el toro dio la vuelta al pilón en busca de este joven y lo pilló, alzándolo casi dos metros en el aire. Una cogida que duró apenas dos segundos y que acabó con el afectado entrando por sus propios medios a los barrotes.

Tal y como ha podido saber Levante-EMV, el joven sufre magulladuras dado el fuerte golpe, lesiones y heridas de las que fue atendido en la propia ambulancia por los servicios médicos que había en el recinto.

Un momento del Chupinazo / LEVANTE-EMV

Los festejos taurios continuarán este miércoles con un almuerzo de peñas, que dará paso a la tradicional entrada de vacas. Tras esta habrá concurso de paellas en la calle Valencia y posteriormente un tardeo. Para el jueves, las reses centrarán la programación del día, hasta por la noche, que habrá cena de sobaquillo y actuación de la orquesta Scream. Para el fin de semana vuelven los toros embolados, a los que se suma el concurso de disfraces del viernes y la discomóvil el sábado.