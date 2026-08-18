Canet acerca los singulares 'joaldunak' de Navarra con una muestra fotográfica

La Casa dels Llano de Canet d'en Berenguer acoge hasta finales de mes una muestra fotográfica dedicada a la fuerza visual y la tradición de los singulares carnavales de las localidades navarras de Ituren y Zubieta.

Dentro de la programación cultural de verano, la exposición reúne la mirada de cuatro fotógrafos sobre la iconografía propia de estos célebres carnavales navarros. Son trabajos de Sonia Noguera, Bernardo Carrió, Francisco Jurado y Felipe Noguera pensados para capturar la esencia, el misticismo y el estruendo característico de los 'joaldunak', personajes que portan cencerros y ahuyentan los malos espíritus.

Cartel de la exposición. / Levante-EMV

A través de sus visiones particulares, el visitante puede recorrer la riqueza cromática y emocional de una de las festividades ancestrales más impactantes del folclore peninsular.

Un momento de la apertura de la exposición. / Levante-EMV

La jornada inaugural reunió a numerosos aficionados a la fotografía.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de agosto, ofreciendo una oportunidad única para acercarse a esa tradición a través de la fotografía de autor.