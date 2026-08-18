Canet se toma "muy en serio" la ola de calor
El ayuntamiento refuerza sus refugios climáticos con la apertura de la pista cubierta del polideportivo Sanchis Guarner
El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha puesto en marcha una campaña informativa para recordar la existencia de refugios climáticos para combatir las altas temperaturas. En marcha desde principios de verano, esta red cobra nueva relevancia ante una previsión que indica que en los próximos días las temperaturas podrían superar los 40 grados, según recuerdan fuentes municipales. Estos puntos se reparten por el casco urbano y la playa, con la novedad de haberse añadido una pista cubierta para practicar deporte.
Según el alcalde, Pere Antoni, "las temperaturas extremas son un fenómeno que ha venido para quedarse y que, desgraciadamente, podría ir a más en los próximos años. En estos momentos estamos en alerta naranja, pero ni esta es la primera vez que la AEMET decreta un aviso ni va a ser el último, ni siquiera sabemos si tendremos que soportar días peores. Esta es una situación que nos tomamos muy en serio".
Precauciones
Además de recomendar las precauciones básicas, como no hacer deporte en las horas más calurosas del día, hidratarse con frecuencia y tener cuidado al realizar trabajos físicos en el exterior, el ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía tres refugios climáticos. En el casco urbano está la Casa dels Llano, que abre de 9 a 21 horas y cuenta con una biblioteca y una sala de exposiciones en la que, actualmente, pueden visitarse las muestras dedicadas a los carnavales de Ituren y Zubieta (Navarra), de carácter fotográfico, y Sostenibilitat. Museus km 0.
Por lo que respecta a la playa, el refugio climático es el edificio de extensión administrativa. Ahí se encuentra la biblioplaya, abierta por las mañanas (de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas) y, de lunes a domingo, la sala Ágora (de 16 a 21 horas), donde cada día hay distintas actividades lúdicas, como juegos de mesa o baile.
Deporte y calor
Además, para la práctica deportiva, el ayuntamiento ha abierto la pista cubierta del polideportivo Sanchis Guarner. La oferta de refugios climáticos se completa con los jardines municipales, con abundante arbolado, fuentes de agua y baños, ubicados en la plaza Félix Rodríguez de la Fuente, los jardines de Blasco Ibáñez y los del Faro.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Canet invitan a los vecinos y las vecinas a estar pendientes de los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que no hagan caso de rumores ni de fuentes no oficiales.
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