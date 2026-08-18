Un incendio inutiliza parte del ecoparque de Sagunt

El ecoparque de Sagunt reabre este martes sus puertas, después de que un incendio durante la noche del sábado al domingo provocara importantes desperfectos en las instalaciones que gestiona la Sociedad Anónima de Gestión (SAG). Los daños, que impidieron prestar el servicio el día posterior al siniestro, todavía afectarán a la recogida de residuos durante un tiempo, según informan desde la empresa municipal.

Las causas del fuego todavía se investigan, después de que las primeras hipótesis apuntaran al reventón térmico que tuvo lugar en la tarde del sábado. Sin embargo, otras fuentes señalan que al cierre del ecoparque, cerca de las 21 horas cuando ya había finalizado el fenómeno meteorológico, no había incendio y posteriormente fue cuando se originó en la zona de depósito de las baterías. De hecho, según confirman desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso llegó sobre las 21.30 horas y obligó a movilizar a tres dotaciones y sargento.

Restablecimiento progresivo

Desde ahí se extendió a los electrodomésticos pequeños, las pilas, así como la caseta en la que el personal de la SAG disponía del ordenador, el baño, además de algún pequeño electrodoméstico para uso propio. Se espera que el visionado de las cámaras de seguridad permita esclarecer el suceso.

De esta forma y según confirman desde la empresa, "la recuperación completa de las instalaciones será progresiva, ya que tanto el sistema informático como el suministro eléctrico necesitarán más tiempo para quedar plenamente restablecidos. Hasta entonces, las operaciones que lo requieran se gestionarán de forma manual para mantener el servicio".

Desperfectos ocasionados por el fuego. / SAG

También especifican desde la SAG que sus instalaciones no recibirán temporalmente determinados materiales, como fluorescentes, aerosoles, aceite vegetal, pilas, baterías de litio o pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. Quienes necesiten deshacerse de ellos con urgencia podrán recurrir a los centros integrados en la red del consorcio Palància-Belcaire en Gilet, Quart de les Valls, Estivella y Algímia d'Alfara.

Garantías de seguridad

La empresa municipal añade que trabaja para el restablecimiento del servicio "con la mayor rapidez posible", siempre con la "garantía de que el acceso a las instalaciones sea seguro". Desde la SAG recuerdan la importancia de no abandonar residuos en el exterior del ecoparque ni en puntos no autorizados y agradece la colaboración de la ciudadanía durante el proceso de recuperación de las instalaciones.