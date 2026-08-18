Las inversiones de Sagunt alcanzan su nivel más alto en una década

El Ayuntamiento de Sagunt ha superado la primera mitad del ejercicio con unos ingresos líquidos de 52,1 millones de euros y unos gastos pagados de 40,7 millones de euros sobre unas previsiones para todo el año que rozan en ambos casos los 143 millones de euros, después de las modificaciones presupuestarias introducidas desde la aprobación de las cuentas para este 2026.

Mientras entre los primeros destacan los 25,9 millones recaudados en impuestos directos o los 5,8 millones en préstamos, el pago de nóminas del personal municipal ocupa el primer puesto entre las obligaciones reconocidas con casi 18.9 millones de euros, aunque más llamativo resulta el desembolso en inversiones, que, con cerca de 6,3 millones de euros, alcanza el nivel más alto en un primer semestre desde 2016.

Obras en el barrio de Baladre. / Daniel Tortajada

Así lo refleja la documentación que maneja la oficina presupuestaria de Sagunt, que recopila las 40 intervenciones que se han movido financieramente durante la primera mitad del ejercicio, desde los casi 1,9 millones de euros que ha ejecutado la delegación de Medio Ambiente para la renovación de los contenedores de basura hasta los poco más de 135 euros destinados desde Mantenimiento a la renovación de elementos de mobiliario urbano.

Baladre

Entre estas dos se encuentran el plan de barrios que se ejecuta en Baladre (1,1 millones); las actuaciones, especialmente dedicadas al Grau Vell, del plan de sostenibilidad turística (662.000 euros); la construcción del centro social en la plaça Sant Cristòfol (345.000 euros) o las obras de accesibilidad y adecuación de las vías públicas con casi 340.000 euros.

Las mejoras en distintos centros educativos a través del Pla Edificant, como en los colegios Maestro Tarrazona (297.000 euros), Cervantes (109.000 euros) o Baladre (92.000 euros) y la revisión de precios en la intervención en Victoria y Joaquín Rodrigo son otras inversiones que avanzan en este 2026.

Ejecución

Pese a alcanzar los niveles más altos en mucho tiempo, el porcentaje de ejecución, que el equipo de gobierno ha reconocido en numerosas ocasiones que es una de las grandes asignaturas pendientes de la gestión municipal, apenas alcanza un 13 %. Algunas de las intervenciones que todavía están pendientes, se hayan iniciado o no, están relacionadas con los presupuestos participativos, la red de baños públicos, el colegio Montiver o la adecuación de algunos caminos rurales.

Venta de solares

Otras partidas significativas en la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Sagunt tras el primer semestre del ejercicio son los 3,8 millones recaudados en impuestos indirectos, cuando la previsión para todo el año es de 4,4 millones; el cero que se mantiene en la venta de solares, donde se confía en unos ingresos por encima de los 4,1 millones de euros; así como los 2,2 millones de euros que el consistorio ya ha repartido en forma de subvenciones.