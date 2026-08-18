Sagunt y la UV preparan una nueva Microcredencial en Química Industrial Básica

El Ayuntamiento de Sagunt y la Universitat de València (UV) preparan para este otoño una nueva edición de la Microcredencial Universitaria en Química Industrial Básica. Se trata de una formación especializada que llega este año a su tercera edición con el objetivo de seguir ofreciendo a la ciudadanía una capacitación vinculada a las necesidades del sector industrial del Camp de Morvedre, según explican fuentes municipales.

El plazo de inscripción para esta nueva edición se abrirá próximamente y se podrá consultar toda la información del nuevo curso actualizada en la web de la UV. Las personas interesadas que quieran recibir información más detallada pueden llamar al ADEIT (961603000), escribir al correo jose.a.saez@uv.es o directamente al departamento de Ciencia, Innovación y Universidad del Ayuntamiento de Sagunt (962655886).

Las clases de esta tercera edición se desarrollarán de forma presencial del 5 de octubre al 7 de diciembre, en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt. El horario previsto será los lunes de 16 a 20 horas, los miércoles de 16 a 18 horas y los jueves de 16 a 18 horas. El precio de la matrícula se mantiene respecto al curso anterior en los 160 euros.

Siete créditos

La Microcredencial Universitaria en Química Industrial Básica cuenta con siete créditos ECTS y forma parte de la oferta de formación continua de la Universitat de València. Sus anteriores ediciones han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, consolidando una propuesta formativa vinculada a las necesidades del tejido industrial del municipio y su entorno.

Cartel de la microcredencial. / Levante-EMV

La microcredencial está especialmente dirigida a personas con formación previa de Bachillerato, Formación Profesional o estudios relacionados con las ciencias básicas y afines. Durante el curso, el alumnado podrá adquirir conocimientos fundamentales sobre química industrial, técnicas instrumentales de análisis y control de calidad, procesado de materias primas, productos químicos, polímeros y plásticos, baterías, fertilizantes y fitosanitarios, así como aspectos relacionados con la seguridad y la legislación aplicable a los productos químicos.

Sector estratégico

La formación se ha consolidado estos años como una opción válida para acceder al mercado laboral y mantiene su orientación hacia una enseñanza práctica y especializada. El temario de esta microcredencial está desarrollado por especialistas en la materia y permite al alumnado adquirir competencias útiles en el ámbito de la industria química, uno de los sectores estratégicos del entorno de Sagunt y la comarca del Camp de Morvedre.

Colaboración

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre el Ayuntamiento de Sagunt y la Universitat de Valencia para impulsar programas de formación continua y mejorar las posibilidades de inserción y recualificación profesional de la ciudadanía.