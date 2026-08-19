La Baronia no se fía y contempla multas por los incumplimientos del nuevo contrato de basura

La Mancomunitat de la Baronia fiscalizará de cerca el servicio de recogida de basura, que se ha vuelto a adjudicar a la compañía Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma), después de los continuos incumplimientos del anterior contrato por parte de la empresa, según se han venido denunciando públicamente.

Tal y como ha adelantado el presidente de la institución supramunicipal, Salva Costa, "se va a contratar una persona para que haga el seguimiento", una prestación que correrá a cargo de la mancomunidad. También se ha convenido con la mercantil contar con una consultora externa para supervisar que se cumplen los nuevos pliegos del servicio. De esta manera, la Baronia quiere asegurarse de "que la recogida se realiza conforme a lo establecido en el convenio y que la empresa cumple con su cometido y los acuerdos establecidos en el documento", explica Costa.

Y es que, pese a las continuas quejas de los usuarios por la gestión del servicio que esta empresa viene realizando desde hace más de una década en los nueve municipios de la mancomunidad, tal y como viene contando Levante-EMV , la entidad supramunicipal ha vuelto a adjudicar a Tetma la recogida de los residuos sólidos urbanos y su transporte hasta la planta de valorización de Algímia d’Alfara, asegurando que era la mejor de las ofertas presentadas, frente a las otras dos de Fobesa y Garbialdi. El contrato formalizado contempla un gasto de 8,5 millones de euros en 10 años.

Vista de la Baronia / Daniel Tortajada

Endurecimiento de los pliegos

Además de esta supervisión, también favorece el endurecimiento de los pliegos, que anota sanciones económicas en caso de no cumplir con los requisitos anotados. El incumplimiento de las diferentes obligaciones recogidas se tipifica en tres categorías: leves, graves o muy graves. Estas últimas pueden, además de acarrear sanciones económicas, llevar hasta la resolución del contrato, con pérdida de la fianza. En cuanto al régimen sancionador anota multas que van hasta los 9.000 euros de sanción, que sería el caso de "incumplimientos muy graves", mientras que los graves de 901 a 2.000 euros y los leves hasta 900 euros.

Hay que recordar que la mancomunidad estuvo a punto de rescindir el contrato anterior con esta empresa de recogida de basura, después de no llegar a un acuerdo para mejorar el servicio. Esta tensión se incrementó después de que la compañía declinara firmar la prórroga del contrato, pese a que había expirado hacía casi un año, ya que la empresa estaba con las vistas puestas en el nuevo concurso de licitación del servicio que arrancaba este año y que Tetma ha conseguido adjudicarse, por ser la mejor propuesta.

Según las condiciones de este contrato, cuya vigencia es de 10 años, la adjudicataria deberá desempeñar cometidos como la recogida de basura domiciliaria y la generada por establecimientos comerciales, además de voluminosos, enseres y podas. También tendrá que limpiar y mantener los contenedores, tal y como se recoge en los pliegos de condiciones que acompañan al expediente.

Imagen de archivo de una campaña de residuos / Levante-EMV

Mejora del servicio

Estas son algunas de las medidas que se han implementado en las condiciones, con el objetivo de dar un servicio integral de recogida de basura , mejoras que incluyen una renovación de los contenedores de recogida selectiva de envases y de papel cartón por unidades de carga lateral. Asimismo, se reubicarán algunos de los puntos de recogida con el fin de crear "islas" de contenedores completas.

Otra de las novedades es que la empresa también se encargará de la recogida de voluminosos y de poda y de vertidos incontrolados en zonas sensibles, igualmente contará un refuerzo extraordinario de la recogida durante eventos festivos y concentraciones multitudinarias, y la puesta en marcha de un número telefónico de atención operativa las 24 horas del día durante todo el año.

Se trata de dar un servicio "más atractivo, eficiente, moderno y sostenible" que cumpla con las necesidades que tiene al respecto la Baronia, concluye el presidente de la mancomunidad y alcalde de Gilet, Salva Costa.