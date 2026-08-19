Canet se convierte en "referente" de la actividad lectora

Canet d’en Berenguer abrirá tras el verano su cuarto club de lectura, un paso que convierte a la localidad "en un referente en el Camp de Morvedre en cuanto al fomento y la motivación para leer, dadas las diferentes iniciativas que se llevan a cabo durante el año", explican desde el ayuntamiento.

El proyecto se inició hace dos décadas bajo la idea del bibliotecario Miguel Llusar, quien propuso el primero de los clubes. La nueva propuesta echará a andar con el libro 'El legado de Maude Donegal', de la autora norteamericana Joyce Carol Oates. La responsable de este nuevo club será la maestra jubilada Begoña Alonso, que se coordinará con la responsable de los otros ya existentes, Amparo Llusar, de quien ha sido mano derecha estos años. La actividad se inaugurará el 5 de octubre.

Según explica el alcalde de Canet, Pere Antoni Chordà, "para el ayuntamiento es muy gratificante ver cómo Canet se ha convertido en una auténtica referencia de la animación lectora en la comarca y lo ha hecho gracias al esfuerzo de las voluntarias".

Responsables del club de lectura / Ayuntamiento de Canet

Funcionamiento

El funcionamiento de los clubes es sencillo, como comenta Begoña Alonso. Los participantes (entre 15 y 20 de todo el Camp de Morvedre) recogen un libro en la biblioteca y, el primer martes de mes, una vez finalizada la lectura, se reúnen para comentar e intercambiar impresiones sobre la obra. Además, la coordinadora contextualiza la novela a través de WhatsApp, canal que sirve para mantener la comunicación entre los participantes y facilitar información sobre los autores y sus obras.

La elección de los libros no es casual, sino que responde a los temas que se abordarán en cada uno de los tres trimestres de la temporada. En esta edición, los cuatro clubes leerán obras escritas exclusivamente por mujeres. El año 2027 comenzará con un periodo dedicado a la literatura coreana, con obras como 'Kim Ji-young', nacida en 1982, de Cho Nam-joo, una novela que impulsó cambios legislativos sobre la vida de la mujer en Corea del Sur. Los otros dos libros incluidos en este ciclo son 'Pachinko', de Min Jin Lee, sobre una familia que migra a Japón durante la ocupación de su país, a principios del siglo XX; y 'Almendra', de Won-Pyung Sohn, que sigue los pasos de un joven que tiene una condición que le impide sentir emociones.

Foto de archivo de celebración día del libro / Ayuntamiento de Canet

Fin de temporada

Igualmente interesante e innovador será el final de temporada, dedicado a las distopías en los clubes de los miércoles y en valenciano, con títulos como 'Los desposeídos,' de Ursula K. Le Guin; 'Los lectores del país de las aceitunas', de Christine Aziz; y 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood. Este trimestre vendrá acompañado, como es tradición, por un fin de semana especial que incluirá una performance gastronómica y literaria. Por su parte, el club de los martes se adentrará en la Generación del 27 y autoras europeas, mientras que el de los lunes se centrará en la resiliencia.

Las reuniones comenzarán en octubre. Para los clubes de los lunes, los martes y en valenciano, el punto de encuentro será la Biblioplaya, mientras que el club de los miércoles celebrará sus sesiones en la Casa dels Llanos, en el casco antiguo de la localidad.

Foto archivo celebración día de las bibliotecas / Ayuntamiento de Canet

Inicios

La andadura de los clubes de lectura de Canet tiene más de dos décadas. El primero comenzó con la contratación por parte del ayuntamiento de una profesional retribuida, Marta Salvador. Años después estuvo al frente de forma completamente gratuita el escritor José Manuel Pedrós, quien cesó en la coordinación tras la pandemia por motivos profesionales.

Desde entonces, la coordinación se realiza de forma voluntaria y altruista a cargo de Pere Boix, Amparo Llusar y Begoña Alonso, quien confiesa estar impaciente, entusiasmada e ilusionada por comenzar esta nueva faceta. "De maestra, con mis alumnos, hice lo más bonito que se puede hacer: enseñar a leer y a escribir a los más pequeños. Ahora, crear un espacio para dar rienda suelta a las lecturas es un gran desafío", asegura.

Detrás de cada sesión hay un intenso trabajo de gestión: buscar en la Xarxa de Biblioteques qué centro posee el título y los ejemplares suficientes, coordinar la llegada de los libros a la biblioteca de Canet para arrancar la lectura a tiempo y proponer actividades o contextualizaciones. Un esfuerzo que, como coinciden sus organizadoras, compensa con el simple placer de disfrutar de la literatura.