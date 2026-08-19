La diputación echa una mano de 20.000 euros al bienestar animal en Morvedre

Las casetas-comedero para las colonias felinas se han convertido en el producto estrella para los ayuntamientos del Camp de Morvedre, gracias a las recientes ayudas concedidas por la Diputació de València entre las localidades con menos de 20.000 habitantes. Este programa está ideado para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones municipales derivadas de las leyes de bienestar animal, que entraron en vigor en 2023.

La incidencia de estas ayudas en la comarca supera ligeramente los 20.000 euros, a repartir entre Faura (4.749 euros), Canet d'en Berenguer (3.980), Benifairó de les Valls (2.378 euros), Quartell (2.144), Estivella (2.088 euros), Albalat dels Tarongers (1.882), Quart de les Valls (1.346 euros), Alfara a la Baronia (784) y Algar de Palància (701 euros).

Faura y Canet

Desde Faura apuntan que el destino de esta ayuda son dos jaulas para la captura de gatos, otra con el techo desmontable para la contención de emergencia y posterior reubicación de las colonias felinas, dos transportines, dos lectores de chips, así como cuatro casetas-comedero. Estas últimas, según explican fuentes municipales, son las más caras y se encargaron a la empresa Cosmos 3D.

Una feria de los animales en València. / J.M. López

También Canet aprovecha la subvención para dotarse de estos últimos elementos, al igual que transportines, correas, bozales o lectores de chips, que sirven tanto para perros como para gatos. Otros gastos subvencionables son la compra de redes de captura o de mecanismos de actividad lúdica para la instalación en parques caninos de sociabilización. Y es que estas inyecciones persiguen que la gestión animal por parte de los ayuntamientos "resulte progresivamente más segura para humanos, perros y gatos".

Fuera

Según la resolución hecha pública por la administración provincial, que ha concedido 750.000 euros del millón que reservó para este programa, el otro ayuntamiento de la comarca que solicitó esta ayuda fue Petrés, al que se la denegaron porque su proyecto de gestión de las colonias felinas no entraba en las actuaciones subvencionables.

Cantidades preasignadas

El resto de ayuntamientos del Camp de Morvedre, a excepción de Sagunt, no solicitaron esta ayuda, aunque en la convocatoria ya tenían preconcedida una cantidad en función de su población. Así, Gilet podría haber obtenido más de 5.000 euros, por los 1.428 de Algímia d'Alfara, los 970 de Torres Torres, los 855 de Benavites o los 500 de Segart.