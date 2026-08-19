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Un rebrote reaviva el incendio en Algar de Palància

El tercer fuego en siete días ya está controlado

Una vista del incendio

Una vista del incendio / LEVANTE-EMV

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Marián Romero

Marián Romero

Algar del Palància

Un "rebrote" del incendio de este martes en Algar de Palància ha vuelto a disparar todas las alarmas de nuevo en este municipio de la Baronia. Tan solo hace unos minutos, una dotación de bomberos de Sagunt, con una BFP, acudía a las inmediaciones de la fábrica de palets y embalajes de madera, en el polígono industrial la Bassa, para sofocar otro fuego, el tercero en siete días aunque el de mayor peligro se extinguía este marte a las 11,40 horas, después de haber quemado cerca de 2.000 metros cuadrados de masa forestal, tal y como informaban a Levante-EMV desde el Consorcio de Bomberos de Valencia, además de afectar al exterior de dos fábricas y una antigua hípica. Esta vez, el fuego, que ya está controlado y extinguido, según las mismas fuentes, comenzaba en el mismo sitio a causa de un "rebrote", quemando cerca de 200 metros cuadrados de matorral y arbustos.

Una vista del incendio

Una vista del incendio / LEVANTE-EMV

Temor

Tal y como ha podido saber Levante-EMV, los propietarios de la fábrica de palets no dan crédito a lo ocurrido y esta pasada madrugada no han quitado ojo a la factoría con miedo a que el fuego pudiera volver.

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