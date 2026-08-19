Un reconocido artista fallero se encargará de las esculturas del patrimonio industrial del Port de Sagunt

Rafael Ibañez Sánchez, con taller en Borriana. Él será el artista fallero encargado del diseño, la elaboración, el transporte y la instalación de dos esculturas de bronce con las que el Ayuntamiento de Sagunt va a ampliar el museo permanente al aire libre sobre patrimonio industrial. Con un presupuesto de 125.000 euros, la adjudicación en un procedimiento en el que se presentaron seis ofertas se ha formalizado por algo menos de 107.000 euros.

Boceto del maestro y el aprendiz. / Levante-EMV

Con el objetivo de "reconocer la labor formativa llevada a cabo durante el pasado siglo en torno a la siderúrgica -del Port- y representar el antiguo edificio, hoy derruido, que albergó inicialmente" la Escuela de Aprendices, una de las esculturas será una réplica de este centro donde se formaron incontables generaciones y la otra representará a las figuras del maestro y el aprendiz. Su emplazamiento será la Alameda del Consell, entre las avenidas 9 d'Octubre y Adolfo Suárez.

Baremación

El adjudicatario, que las pasadas fallas fue el encargado de los monumentos grande e infantil de una comisión de la sección segunda de València, se impuso a los otros cuatro licitadores que llegaron al último paso del proceso. Sus puntuaciones fueron superiores tanto en la memoria descriptiva y artística como por la garantía, la mejora en el plazo de finalización de las obras, así como la oferta económica, que fue la más baja.

Aunque los pliegos del contrato, que contemplan un plazo de ejecución de cuatro meses, dan cierta libertad al artista, el expediente señala como "bases conceptuales de referencia" para ambas esculturas la maqueta del antiguo edificio educativo, hecha por la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, y el boceto del grupo de varias promociones de Aprendices de los años 70, que representa a un maestro y un aprendiz con mesa y elementos de trabajo, simbolizando la transmisión de conocimiento.

Bronce cincelado

Otras especificaciones son que su acabado superficial sea de bronce cincelado y patinado con tonalidades de marrón, por imitación al acero corten oxidado. También deberán contar con un tratamiento que permita su protección y garantice la resistencia a las condiciones ambientales. Las dimensiones quedan definidas, con un maestro de 1,90 metros de altura, el aprendiz de 1,75 metros y la mesa de 70x50x60 centímetros. En cuanto a la maqueta, la altura será de 50 centímetros, la anchura de 110 y la profundidad de unos 40.

Museo al aire libre

Esta intervención está financiada con fondos europeos y forma parte de un proyecto más amplio "para convertir la avenida Adolfo Suárez en un museo al aire libre dedicado al patrimonio industrial", según señalaba recientemente el alcalde de Sagunt, Darío Moreno. Tras la instalación de la embarcación de la Virgen de Begoña en una rotonda y el traslado a esta zona de la locomotora número 2.502, una de las primeras eléctricas y de las más antiguas conservadas, que impulsaba al popular Trenillo, el ayuntamiento ha encallado en el embellecimiento de la rotonda frente a la Nau, ya que el procedimiento convocado quedó desierto.