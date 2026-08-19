El renovado Fortín del Grau Vell de Sagunt ya ronda el millar de visitantes

El centro de interpretación del Fortín del Grau Vell ‘Sagunt i la Mar’ ha encontrado una notable respuesta en su primer mes de funcionamiento. Según informan fuentes municipales, este espacio patrimonial ha registrado 992 visitas y 348 atenciones, cifras que confirman su capacidad para incorporarse con fuerza a la oferta turística y cultural de Sagunt.

Centro de interpretación del Fortín del Grau Vell. / Ayuntamiento de Sagunt

Sobre la procedencia de esas personas, más de medio millar era lugareño, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa como el principal mercado exterior con casi 300 visitas, por las 183 de gente llegada de otros puntos de la Comunitat Valenciana. En términos globales, según añaden desde el ayuntamiento, el turismo nacional representó más del 95 % de las visitas al centro de interpretación del Fortín del Grau Vell, mientras que, del resto, las primeras posiciones fueron para Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y distintos países asiáticos.

Actividad turística

La buena acogida de este espacio patrimonial se produce en un contexto de elevada actividad turística en la ciudad, según señalan fuentes municipales. La ocupación hotelera, detallan, alcanzó valores de lleno total en días puntuales de julio y la primera semana de agosto, así como del 10 al 16 de agosto, coincidiendo con el atractivo del eclipse.

Estos datos confirman dos factores. El primero es la capacidad de Sagunt para atraer visitantes de otras comunidades autónomas y el segundo es la incorporación de nuevos espacios capaces de ampliar y diversificar la experiencia turística. En este sentido, el Fortín del Grau Vell se suma a otros tesoros patrimoniales que han registrado una intensa actividad durante el verano.

Consolidación

Así, el primer mes de 'Sagunt i la Mar' se ha consolidado como un espacio de interés dentro de la oferta patrimonial de la capital del Camp de Morvedre.