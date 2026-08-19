Sagunt da el primer paso para construir una piscina de verano en el Port

Con escaso entusiasmo, ya que el debate plenario se limitó al ponente, el Ayuntamiento de Sagunt acordó por unanimidad iniciar los movimientos administrativos que desemboquen en la construcción de una piscina de verano en el núcleo del Port. La propuesta partía de Iniciativa Porteña, cuyo portavoz, Eduardo Márquez, fue el encargado de señalar este proyecto como "ilusionante", por resultar "una buena opción veraniega de ocio y esparcimiento social".

Eduardo Márquez durante un reciente pleno del Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

El segregacionista puso algunos ejemplos de piscinas municipales al aire libre en toda la comarca y en la propia capital, como el complejo de René Marigil. A este respecto, el concejal de IP apuntó que estas instalaciones se extienden "sobre 6.000 metros cuadrados, más o menos", y, aunque la moción deja abierta el emplazamiento en el Port a hipotéticos terrenos "técnicamente más adecuados", Márquez se refirió a una parcela que hay en el entorno del cementerio, que "reúne las condiciones adecuadas".

Cajón del olvido

La propuesta, rebajada a ruego para seguir la estricta línea marcada desde la secretaría general del ayuntamiento, contempla el inicio de los estudios técnicos, urbanísticos y económicos necesarios para analizar la viabilidad de la construcción de la piscina municipal al aire libre. El segregacionista precisó que "entendemos que es un proyecto que no se puede hacer realidad de hoy para mañana, pero queremos que se trabaje en las cuestiones técnicas y la posible financiación. Nos abrimos a aportar ideas y avanzar para que esta inversión no caiga en el cajón del olvido".

Además de reclamar un seguimiento de la moción desde la comisión municipal correspondiente, IP considera que se deberían estudiar diferentes fórmulas de gestión y financiación, incluyendo la concesión administrativa para la prestación de servicios complementarios, como cafetería o bar, así como la dotación de vestuarios y demás instalaciones auxiliares necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento del complejo.

Viabilidad

En su exposición de motivos, la propuesta también señala los numerosos municipios del entorno que disponen de este tipo de infraestructura, lo que demuestra su "consolidación como un servicio público ampliamente utilizado por la ciudadanía". El René Marigil, insisten desde IP, es la prueba de "la viabilidad de este tipo de equipamientos dentro del propio término municipal y permite valorar la implantación y construcción de un modelo similar".