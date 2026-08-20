La aparición de grietas obliga a desalojar durante horas dos bloques de viviendas del Port de Sagunt

Dos bloques de viviendas del Port de Sagunt, situadas entre las calles Luis Vives y Pablo Iglesias, tuvieron que ser desalojadas durante buena parte del miércoles, después de que se detectara la aparición de grietas en varios pisos.

Según informan desde el ayuntamiento y el Consorcio Provincial de Bomberos, el problema se generó por la reforma del bajo de estos inmuebles. La Policía Local fue la primera en recibir el aviso y acudir al lugar, donde, una vez informada de los hechos por el vecindario, los puso en conocimiento del departamento de Urbanismo, así como de los bomberos.

Precinto

Estos últimos se presentaron pasado el mediodía y ordenaron el desalojo de los dos bloques de viviendas, que se encargaron de coordinar los agentes municipales con el acompañamiento de las personas residentes y el posterior precinto de ambos inmuebles.

Un momento de la intervención de los bomberos. / Consorcio Provincial de Bomberos

Con un sargento del parque de Sagunt, la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes (UREC) del consorcio y dos oficiales, los bomberos apuntalaron las dos edificaciones, al comprobar que había tres pilares de la fachada que se habían dañado a raíz de las obras en el bajo.

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Sin peligro

Sobre las 20 horas ya fue cuando el arquitecto certificó que los inmuebles no tenían ningún daño estructural, así que no había peligro de colapso, lo que permitió que los vecinos y las vecinas volvieran a sus casas.