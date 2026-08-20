El barrio de Los Metales coge el testigo festivo en el Port de Sagunt

El barrio de Los Metales del Port de Sagunt toma el testigo de las fiestas de Los Ríos para volver a llenarse de buen ambiente entre este viernes y el 29 de agosto, con un completo programa de actos pensado para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades. Música, gastronomía, actividades infantiles, concursos, juegos populares y espectáculos completan la oferta durante estos nueve días.

El corte de calles y el engalanamiento del barrio, a partir de las 15 horas, abren una programación que a la medianoche prevé el tradicional chupinazo, acompañado de una charanga y un reparto de agua de valencia, dando oficialmente el pistoletazo de salida a las celebraciones.

Uno de los actos más esperados llegará el sábado, con la cabalgata de disfraces, que incluirá concurso a las mejores caracterizaciones individual y grupal, además de un recorrido por las calles del barrio. La jornada finalizará con el espectáculo 'On Tour Maritim Show', en la calle cabo Moraira, que incluirá música de djs, 'performances', voces en directo y muchas sorpresas.

Gastronomía

La gastronomía volverá a ser una de las grandes protagonistas de las fiestas. El domingo se celebrará el concurso de paellas y el miércoles 26 el de migas murcianas, mientras que durante la semana se sucederán las tradicionales comidas para los socios, con diferentes menús como gazpacho manchego, 'tombet de bou', calderas de 'fesols' y 'naps', pollo al chilindrón y arroz del 'senyoret'.

Las actividades para los más pequeños tendrán un papel destacado con parques acuáticos, meriendas infantiles, discopartys, animación con mascotas, juegos de barrio y un encierro infantil, previsto para el miércoles 26 a las 18 horas.

Música

Las noches estarán marcadas por la música y el ocio, con varias discomóviles temáticas, la Noche de Rumbas con el grupo Desandar el miércoles 26, así como un concierto tributo al pop español a cargo de Replay el viernes, 28 de agosto, que también incluirá la actuación del grupo Ñ Rock. El cierre musical llegará al día siguiente, a partir de las 23.30 horas, con las actuaciones de los grupos The Lorian y Leña para Incordiar.

Clausura

La jornada de clausura, que tendrá lugar ese mismo sábado, 29 de agosto, incluirá además una 'xopà' abierta al público, una gran cena para los socios y el tradicional castillo de fuegos artificiales, que pondrá el punto final a unas fiestas que volverán a convertir al barrio de Los Metales en uno de los principales focos festivos del verano en el Port de Sagunt.