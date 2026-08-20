Danza, territorio y comunidad confluyen en las nuevas residencias artísticas de les Valls

La Vall de Segó es la génesis de 'Cocreant Territoris', una propuesta de Hort-Art que pone en relación danza, arte, territorio y comunidad. La escucha, el intercambio con el vecindario, la exploración del patrimonio natural y cultural y la reflexión sobre las relaciones con la naturaleza y la identidad colectiva confluyen en un programa de residencias artísticas de danza, cuerpo, arte y relaciones geológicas de amor.

La singularidad medioambiental, social, cultural y patrimonial de Quart de les Valls, Quartell, Benifairó de les Valls y Faura acontece espacio de experimentación y diálogo para los cuatro artistas participantes, que durante una semana desarrollarán procesos de investigación y creación en diferentes espacios de la Vall de Segó. El proyecto propone así una mirada colectiva sobre el territorio, entendido no como un simple escenario, sino como un ecosistema vivo, compartido y en transformación.

«Cada artista establecerá un diálogo con el territorio a través de la observación, la escucha y el intercambio con la comunidad, explorando las relaciones entre naturaleza, cultura e identidad», apunta Alex Guerra, director del proyecto.

Una propuesta artística en la naturaleza / Levante-EMV

Espacios de encuentro

«Con 'Cocreant Territoris' pretendemos, mediante el proceso artístico, conformar un espacio de encuentro, participación y corresponsabilidad. Una invitación a descubrir nuevas formas de habitar, interpretar e imaginar el paisaje desde la creatividad y la colaboración», añade Pere Bodí desde Hort-Art.

Los artistas protagonizarán las Relaciones Geológicas de Amor, un concepto que pone el foco en la escucha profunda de los ecosistemas que habitamos y de las relaciones que sostienen la vida. «La creación acontece una forma de atención, una manera de percibir aquello invisible, aquello que a menudo es demasiado pequeño para generar nuevas relaciones entre los cuerpos, el paisaje y la comunidad», explican desde la dirección de las residencias.

Espacios como la Font de Quart, la Era de Quartell, las Escalas de la Ermita de Benifairó o el Parque de la Rodana de Faura se convertirán en lugares de investigación y experimentación artística. El paisaje, sus formas, sus sonidos, las memorias asociadas y las personas que lo habitan formarán parte de los procesos de creación.

Público participando de la propuesta artística / LEVANTE-EMV

Artistas

Sara Reyes (Canarias), Norberto Llopis Segarra (València), Majo Villafaina (Cataluña) y Dmytro Grynov (Ucrania) son los cuatro artistas residentes de esta edición. Del 23 al 29 de agosto, bailarines, investigadores, 'performers', docentes y creadores vinculados a diferentes disciplinas transformarán sus miradas y experiencias en procesos artísticos conectados con les Valls.

Durante esa semana, la Vall de Segó se convertirá en un laboratorio de creación contemporánea, donde la danza y las prácticas corporales dialogarán con el patrimonio, la memoria, la ecología y la vida cotidiana del territorio. El arte se plantea así como una forma de activar la conciencia sobre las posibilidades de un lugar que quiere pensarse y expresarse desde sus propias raíces y singularidades.

'Cocreant Territoris' es posible gracias a la implicación y la colaboración de los ayuntamientos de Quart, Quartell, Benifairó y Faura, que contribuyen a hacer del territorio un espacio activo de cultura, participación y creación contemporánea. El proyecto aspira, asimismo, a consolidar su red institucional y cultural con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), reforzando el compromiso con la descentralización de la creación artística y con el desarrollo de proyectos culturales arraigados en el territorio.

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Propuesta artística en la Vall de Segó / LEVANTE-EMV

«'Cocreant Territoris' entiende el arte no como una representación de la naturaleza, sino como una práctica capaz de entrar en diálogo con los ecosistemas que lo habitan. La creación es atención, percepción y generación de nuevas relaciones entre cuerpo, naturaleza y vecindario. No partimos de una visión idealizada del mundo rural, sino de un proyecto que propone una ecología de las relaciones basada en la corresponsabilidad, la convivencia y la capacidad de imaginar futuros compartidos», concluyen desde la dirección de las Residencias Artísticas.