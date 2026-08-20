Denuncian lapsos de 100 días, que Sagunt niega, sin barrer algunas calles

La Asociación Vecinal La Victoria del Port de Sagunt no está contenta con la limpieza de las calles. Según denuncian sus portavoces, algunas vías "acumulan hasta 100 días sin barrer", algo que, lejos de ser algo coyuntural, se ha convertido en "costumbre" durante los meses de verano, cuando "la SAG -Sociedad Anónima de Gestión- centra sus trabajos en el paseo marítimo, la avenida Mediterráneo y zonas próximas a la playa".

Cartel de protesta. / AV La Victoria

Según el colectivo, estos espacios "sí se barren todos los días y se baldean una vez a la semana, con el objetivo de dar buena imagen al turismo que visita nuestro municipio, atraído por nuestro litoral". Por contra, añaden, "las vías más alejadas de la playa sufren, de manera crónica, el olvido del Ayuntamiento de Sagunto y de su empresa de limpieza. Se desviste un santo para vestir a otro".

Suciedad extrema

La AV La Victoria pone como ejemplo la calle Alcalá Galiano y colindantes, que "suman 100 días sin ser barridas. El 20 de mayo -añaden sus responsables- envíamos al alcalde, Darío Moreno, una queja por correo electrónico para advertirle de la suciedad extrema de esta vía. Hemos remitido numerosas notificaciones, sin que hayan pasado la barredora o personal de limpieza".

Este aparente contraste entre barrios demuestra, según el colectivo vecinal, que, "en nuestra ciudad, hay calles de primera y de segunda. El alcalde está más preocupado en mantener limpieza la zona turística que el resto del municipio".

Barridos frecuentes

Desde el Ayuntamiento de Sagunt niegan estas acusaciones y aseguran con rotundidad que "no es cierto que esta zona lleve 100 días sin barrer". Sobre el caso de Alcalá Galiano y alrededores, estas fuentes añaden que "el problema es que el arbolado genera suciedad, aunque se realizan barridos con frecuencia".

Dignidad

En cualquier caso, desde la AV La Victoria insisten en reclamar "un servicio de limpieza viaria digno para los vecinos y las vecinas, vivan en la zona que vivan, sin tener que esperar más de 100 días a que barran la calle desde la SAG".