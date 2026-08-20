El ser mitológico de la compañía La Fam no defrauda en Sagunt

El espectáculo de calle "Quimera" no defraudó. La avenida 9 de Octubre de Port de Sagunt se abarrotó de público para disfrutar de la propuesta artística de la compañía La Fam, que convirtió la Alameda y sus alrededores en un escenario de película para sumergirse en una epopeya griega.

Cientos de personas se dieron cita en la zona con motivo de este "teatre de carrer" que se enmarca en la programación del Off Romà dentro del Festival Sagunt a Escena. Una apuesta espectacular que combinó fuego, danza con la presencia de un enorme dragón de 6 metros de altura, 12 metros de largo y cerca de 1.500 kg de peso, manipulado por cuatro actores que dieron vida a este enorme títere articulado construido con hierro, cuero y madera y que permite navegar entre el mito y la leyenda.

La gente en la avenida al paso del dragón / LEVANTE-EMV

Éxito

El evento no dejó indiferente a nadie y pese al calor, Quimera se ha convertido en uno de los más concurridos de la programación. Una cita que comenzaba media hora más tarde, en busca de una posible bajada de las temperaturas que hiciera más llevadera a la compañía la puesta en marcha del espectáculo, tal y como explicaron desde la organización. Pese a ese retraso, la gente esperó expectante y acompañó el trayecto del dargón hasta su regreso a la Alameda de donde partió.

Sin duda, el centro de atencion fue este ser mitológico, que cobraba vida cuando era manipulada, logrando así escupir fuego por la boca, humo por la nariz, abrir y cerrar los ojos, mover la cabeza, subir y bajar el cuello, abrir las alas, mover la cola, elevar su cuerpo y, por supuesto, caminar con sus enormes patas dejando boquiabiertas a todas aquellas personas que se acercaron a descubriro.

Un momento del espectáculo / Levante-EMV

Espectáculo

En cuanto a Quimera desde la compañía se preguntan que “¿Qué pasa cuando los humanos no logran dominar a las máquinas?” Es la cuestión que plantea esta propuesta artística. Cuando Quimera despierta, domarla se convierte en una auténtica odisea a su paso por las calles. Una lucha auténtica entre el ser humano y las máquinas para conseguir el control. El espectáculo surge de la mitología griega. Quimera, hija de Tifón y Equidna, se trata de una bestia con formas de dragón que vagaba por el mundo aterrorizando a las poblaciones y engullendo a quienes se oponían a ella.