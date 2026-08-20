Oleada de pinchazos de ruedas en un barrio de Sagunt

Cinco coches con las ruedas pinchadas en dos semanas. Este el balance de una oleada de actos vandálicos en vehículos que sufre el barrio de Ciutat Vella de Sagunt.

Los vecinos aseguran estar acobardados de ver "la impunidad" con la que algunos "desaprensivos" llevan a cabo estas acciones, sin importarles las consecuencias. "Ya no solo es el dinero que te cuesta arreglar la rueda, que también, sino el trastorno que te genera, ya que el coche está inservible y, si tienes que ir a trabajar o lo necesitas con urgencia, no puedes utilizarlo", explica uno de los afectados, al que le han pinchado a la vez las cuatro ruedas, por las que ha tenido que abonar cerca de 100 euros. "Yo tuve suerte, porque el pinchazo fue con algo muy fino, pero otros no pueden decir lo mismo", revela. Según otros vecinos testigos de estos hechos, "algunos neumáticos estaban rajados".

Uno de los coches afectados / LEVANTE-EMV

Misma zona

Estos daños a vehículos "se vienen produciendo con demasiada frecuencia", insistían con un 'modus operandi' distinto en cada caso. Aunque las zonas donde se han dado la mayoría es en los alrededores de la plaça Monssén Vicente Gil, junto a la Iglesia de Santa María, también los ha habido en la plazoleta de Els Berenguers o en calles aledañas a la subida del Calvario. En cuanto a los horarios, no hay un patrón. Algunos aseguran haber dejado su coche aparcado en el barrio a las 10 de la mañana y recogerlo a las 12 con las ruedas ya pinchadas, mientras otros dicen que los hechos se producen por la noche.

Otro vehículo con la rueda pinchada en Ciutat Vella / LEVANTE-EMV

La situación ya se ha trasladado al Ayuntamiento de Sagunt y a la Policía local, desde donde han informado que se va a intensificar la vigilancia en la zona para evitar nuevos casos. También a nivel individual algunos afectados han denunciado a la Policía Nacional para tratar de dar solución al problema.

Un coche con otra rueda pinchada / LEVANTE-EMV

Por otro lado, la asociación no descarta tratar en profundidad el asunto y está barajando solicitar al consistorio la instalación de cámaras de vigilancia para "dar con los responsables e impedir que ocurran acciones de este tipo en el barrio", contaban a Levante-EMV.