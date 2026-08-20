Quart de les Valls da un vuelco al tráfico en sus dos principales vías
El ayuntamiento acuerda cambiar de sentido de circulación de dos calles, medida que se pondrá en marcha el 1 de diciembre
El Ayuntamiento de Quart de les Valls dio recientemente luz verde al cambio de los sentidos de circulación de las calles La Font y València, las más transitadas. Fuentes municipales informan de que un estudio avala esta medida para mejorar la movilidad y la seguridad vial del núcleo urbano.
Esta iniciativa nace tras observar los diferentes problemas ocasionados en estas calles, como el tráfico ralentizado, el riesgo de accidente y los atascos en la circulación. Según añade la alcaldesa, Lara González, esta medida permitirá también mejorar la calidad del aire y el bienestar ciudadano. «Somos un pueblo y nos gusta estar en la calle y poder disfrutar de ella sin peligros», apunta.
Seguridad vial
La propuesta, estudiada conjuntamente con los servicios de Tráfico de la Guardia Civil, se ha materializado en el acuerdo plenario de encargar a los servicios técnicos municipales la elaboración, de forma paralela, de un estudio de movilidad y seguridad vial con el objetivo de analizar la conveniencia de modificar el sentido de circulación en varios tramos de las calles La Font y València.
Concretamente, la calle La Font quedará como vía de entrada al municipio a la altura de la prensa, solo de una dirección. El tramo entre la sala de lectura y la Font será de doble sentido, mientras que la Calle València quedará con la dirección única de salida.
Con esta reorganización se pretende agilizar la circulación dentro del casco urbano, reducir la congestión del tráfico e incrementar la seguridad tanto de conductores como de peatones, manteniendo las cuatro entradas y salidas del municipio.
Velocidad máxima
Este cambio también conlleva una modificación de la señalización situada en ambas calles con el fin de informar de la nueva normativa de circulación. La propuesta también contempla establecer una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en todo el núcleo urbano de Quart, con el objetivo de reforzar la seguridad de la ciudadanía, especialmente de los niños, las personas mayores y los peatones.
Información a la ciudadanía
El ayuntamiento reitera que cualquier modificación del tráfico se llevará a cabo con criterios técnicos, priorizando la seguridad vial, la movilidad sostenible y una adecuada información a la ciudadanía antes de su puesta en funcionamiento, prevista para el 1 de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio industrial en Algar de Palància pone en alerta a los dispositivos de extinción
- El faro de Canet se funde en el eclipse
- Un dragón de grandes dimensiones tomará el Port de Sagunt
- Port de Sagunt: '¡Hacía muchos años que no se veía tanta gente en las cucañas marítimas!
- Algar sufre otro susto con la cogida de un joven por el toro embolado
- Un reconocido artista fallero se encargará de las esculturas del patrimonio industrial del Port de Sagunt
- Entre aplausos y lágrimas de emoción: Así han disfrutado más de 3.000 personas la fiesta del eclipse en el Port de Sagunt
- Sagunt previene obstrucciones bajo los puentes del río Palància