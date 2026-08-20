Quart de les Valls da un vuelco al tráfico en sus dos principales vías

El Ayuntamiento de Quart de les Valls dio recientemente luz verde al cambio de los sentidos de circulación de las calles La Font y València, las más transitadas. Fuentes municipales informan de que un estudio avala esta medida para mejorar la movilidad y la seguridad vial del núcleo urbano.

La alcaldesa de Quart de les Valls, Lara González. / Daniel Tortajada

Esta iniciativa nace tras observar los diferentes problemas ocasionados en estas calles, como el tráfico ralentizado, el riesgo de accidente y los atascos en la circulación. Según añade la alcaldesa, Lara González, esta medida permitirá también mejorar la calidad del aire y el bienestar ciudadano. «Somos un pueblo y nos gusta estar en la calle y poder disfrutar de ella sin peligros», apunta.

Seguridad vial

La propuesta, estudiada conjuntamente con los servicios de Tráfico de la Guardia Civil, se ha materializado en el acuerdo plenario de encargar a los servicios técnicos municipales la elaboración, de forma paralela, de un estudio de movilidad y seguridad vial con el objetivo de analizar la conveniencia de modificar el sentido de circulación en varios tramos de las calles La Font y València.

Concretamente, la calle La Font quedará como vía de entrada al municipio a la altura de la prensa, solo de una dirección. El tramo entre la sala de lectura y la Font será de doble sentido, mientras que la Calle València quedará con la dirección única de salida.

Con esta reorganización se pretende agilizar la circulación dentro del casco urbano, reducir la congestión del tráfico e incrementar la seguridad tanto de conductores como de peatones, manteniendo las cuatro entradas y salidas del municipio.

Velocidad máxima

Este cambio también conlleva una modificación de la señalización situada en ambas calles con el fin de informar de la nueva normativa de circulación. La propuesta también contempla establecer una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en todo el núcleo urbano de Quart, con el objetivo de reforzar la seguridad de la ciudadanía, especialmente de los niños, las personas mayores y los peatones.

Información a la ciudadanía

El ayuntamiento reitera que cualquier modificación del tráfico se llevará a cabo con criterios técnicos, priorizando la seguridad vial, la movilidad sostenible y una adecuada información a la ciudadanía antes de su puesta en funcionamiento, prevista para el 1 de diciembre.