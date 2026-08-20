Valenciaport y Costas se alían para salvar la playa sur de Sagunt

La Autoridad Portuaria de València (APV) y la Demarcación de Costas se han aliado para salvar la playa del Grau Vell de Sagunt, ubicada en el Marjal dels Moros. El deterioro del cordón litoral, con zonas que apenas alcanzan los 15 metros, amenazan este humedal protegido, así que las dos administraciones acordaron que el material sobrante del puerto comercial de Sagunt se trasvase al sur para que esta separación alcance los 65 metros.

Esta información viene recogida en el expediente de contratación impulsado por Valenciaport para la asistencia técnica en la tramitación ambiental y la redacción del proyecto de regeneración de la playa del Grau Vell, que se extiende por cerca de 1,2 kilómetros.

Primer tropiezo

Pese a que el procedimiento encalló en un primer intento al presentarse una sola oferta fuera de plazo, la posterior repesca congregó a tres empresas, entre las que Tecnoambiente, con sede en Badalona, ha sido la elegida para este encargo por algo menos de 150.000 euros, una cantidad que resultó determinante, ya que el aspecto económico era el único que se valoraba entre las ofertas aceptadas. Acadar Ingeniería y Consultoría, así como Hidtma fueran las otras pretendientes.

Playa del Grau Vell de Sagunt. / Daniel Tortajada

Desde la formalización del acuerdo, hace cuatro semanas, la firma catalana dispone de siete meses para ejecutar el contrato, aunque ya debe estar a punto de entregar el documento de síntesis y planteamiento inicial como primer hito. Ya a los cuatro meses tendrá que justificar trabajos y estudios específicos de campo, así como la redacción tanto de los escritos relacionados con la tramitación ambiental como la fase inicial del proyecto constructivo.

Luz verde

Una de las garantías de que este proyecto verá la luz sin mucho más retraso es el visto bueno de la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que fue el que propuso este destino para los cerca de 250.000 metros cúbicos de material que está previsto extraer del puerto comercial de Sagunt.

La APV ha acelerado el procedimiento, pese a la sorpresa con que se reaccionó desde el ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre al conocerse estos planes. Era cuando las playas del norte todavía estaban a la espera del depósito de casi 1,3 millones de metros cúbicos de arena para su propia regeneración y después de que varias voces coincidieran en la conveniencia de llevar el material dragado de las dársenas saguntinas hacia el norte.

Material "no apto"

La razón para no hacerlo fue que este último era «no apto» para las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, pero sí sirve para el Grau Vell. En este sentido, desde la APV explican que los informes de caracterización de los materiales a dragar se hicieron llegar a Costas, que determinó que una parte del aporte se destinaría al litoral sur de Sagunt.

Compromiso

Desde el organismo presidido por Mar Chao se defiende este proyecto como una muestra de su compromiso «con la gestión sostenible del litoral y con la colaboración activa entre administraciones para proteger espacios naturales sensibles y promover soluciones que favorezcan la resiliencia del entorno costero».