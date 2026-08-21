Algar marca su estrategia de desarrollo para la próxima década

Algar de Palància ya tiene agenda urbana, "un documento estratégico que funciona como el manual de instrucciones para el desarrollo del municipio en la próxima década", según explicita. Una herramienta para la acción que ha sido consensuada con los vecinos y vecinas para permitir a la administración local captar fondos y mejorar los servicios.

Esta hoja de ruta, que marcará el futuro de Algar, enumera una serie de acciones que se han trabajado de forma conjunta para garantizar un pueblo más sostenible, social y competitivo, que responde a nuevos retos y necesidades que han dejado patentes sus ciudadanos a través de encuestas. Un texto de propuestas para el desarrollo del pueblo dentro de los compromisos adquiridos con la Agenda para el Desarrollo Sostenible (2015) y la Nueva Agenda Urbana (2016) de las Naciones Unidas, así como la Agenda Urbana para la Unión Europea (2016). En definitiva, se trata de un plan estratégico que tiene como finalidad avanzar hacia la consolidación de un territorio socialmente responsable, más justo e igualitario.

Mesa de trabajo / Ayuntamiento Algar

Entre los objetivos que anota la agenda están hacer un uso racional del suelo, conservándolo y protegiéndolo; revitalizar la localidad evitando la dispersión urbana; prevenir y reducir los impactos del cambio climático; hacer una gestión sostenible de los recursos, favoreciendo la economía circular; apostar por la movilidad sostenible; garantizar el acceso a la vivienda; liderar la innovación digital y mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza, entre otros puntos.

Actuaciones

Respecto a las posibles actuaciones, el documento plantea la necesidad de estudiar la declaración de otros parajes municipales como el del norte de la presa u oficializar la densa red de senderos como rutas homologadas. Vinculado a esta protección del territorio, se destaca el catálogo de patrimonio arqueológico que se espera aprobar. También se busca mejorar la conexión del núcleo histórico con la Urbanización Montes del Palància, mediante la finalización del paseo peatonal o la creación de una pasarela sobre la carretera.

Por otro lado, se anota la necesidad de mejorar la accesibilidad de algunos edificios públicos por lo que se proyecta un ascensor y un baño accesible en el ayuntamiento, mientras que el centro médico, la casa de la cultura, el casal jove y el auditorio requieren mejoras internas de accesibilidad, así como la renovación integral de la piscina municipal por filtraciones y la reparación de los paelleros.

Calles de Algar / Daniel Tortajada

En cuanto al impacto del cambio climático, pone de manifiesto la urgencia de subvenciones para refugios.

Otro de los puntos críticos es el transporte público. "La situación en el municipio presenta serias deficiencias, principalmente debido a que el servicio de autobús, gestionado por la Generalitat, no funciona de manera adecuada, registrando incumplimientos de horarios. Como alternativa para el transporte escolar, se ha intentado, sin éxito, establecer un convenio con una empresa de Segorbe", dice el documento, que deja claro la incapacidad de maniobra en este punto del ayuntamiento.

Vista de Algar / Daniel Tortajada

Líneas de trabajo

Respecto a la cohesión social y la equidad, se trabaja en un estudio de viabilidad para la creación de un centro de respiro. Y en el punto del turismo, existe interés en la creación de un aparcamiento de caravanas cercano al casco urbano y se señala también la falta de una oficina de información turística.

En vivienda, actualmente en Algar existe una falta de oferta frente a una demanda considerable ,y aunque se han utilizado pequeñas unidades de ejecución para permitir la segregación de parcelas y facilitar la construcción, el municipio se está quedando sin terrenos. A este respecto hay que añadir que, aunque la urbanización cuenta con numerosas parcelas y existe un Sector 1 pendiente de urbanizar, los precios de los solares se consideran elevados y no hay promotoras interesadas en desarrollar el nuevo sector.