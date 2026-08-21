Benifairó lanza la quinta edición de sus Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls lanza la quinta edición de sus Presupuestos Participativos, un mecanismo de participación en el que es uno de los municipios pioneros en el Camp de Morvedre.

En esta ocasión, la ciudadanía tendrá en sus manos la decisión sobre en qué proyectos se invertirá 15.000 euros de las arcas municipales, una partida que desciende en un 70 % respecto a 2025, cuando alcanzó los 50.000 euros. Con esta nueva convocatoria, el consistorio "reafirma su compromiso con la gobernanza abierta, manteniendo de manera ininterrumpida este ejercicio de democracia directa desde su inicio en 2022".

El plazo para aportar ideas arrancó esta semana y se prolongará hasta el 14 de septiembre. En este tiempo, cualquier persona mayor de 14 años podrá presentar sus propuestas, independientemente de si está empadronada o no en el municipio. Esta invitación a la participación se extiende a todas las entidades y asociaciones de Benifairó, que podrán aspirar a hacer realidad proyectos con cargo a la partida general, dotada con 10.000 euros.

En este sentido, Adela Alba, concejala de Participación Ciudadana, destaca que "con esta quinta edición de los Presupuestos Participativos reafirmamos nuestra apuesta por una manera de gobernar basada en la escucha, la transparencia y la implicación directa de la ciudadanía. Queremos que los vecinos y las vecinas sigan siendo protagonistas en la construcción del Benifairó de les Valls que deseen, aportando ideas que contribuyan a mejorar nuestro municipio".

Vecinos y vecinas en las fiestas / Daniel Tortajada

Implicación de jóvenes

Uno de los pilares de esta campaña es la implicación de las generaciones más jóvenes en el futuro de su pueblo. Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso participativo infantil paralelo. Así, los niños y niñas menores de catorce años contarán con un presupuesto específico de 5.000 euros, siendo ellos mismos los encargados de proponer y decidir qué mejoras quieren para Benifairó de les Valls, fomentando de este modo la conciencia cívica.

Para que cualquiera de las iniciativas presentadas pueda prosperar, la normativa exige que cumplan tres criterios básicos: que sean de competencia municipal, que busquen el interés general y que no superen los 10.000 euros por proyecto. Para facilitar al máximo la participación, se han habilitado dos vías. Por un lado, se podrá hacer de manera presencial a las oficinas del ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. También de forma telemática a través del formulario habilitado en el portal web de participación.

Menores entrando al colegio / Daniel Tortajada

Decisión popular

Una vez concluya la fase de presentación de propuestas el 14 de septiembre, los servicios técnicos municipales cogerán el relevo. El ayuntamiento se encargará de estudiar en detalle cada una de las ideas para comprobar su viabilidad y legalidad. Finalmente, los proyectos que superen este filtro técnico serán sometidos a la decisión popular, abriéndose el periodo de votación ciudadana a partir del 21 de septiembre.

Este proceso que ahora empieza cuenta con el apoyo institucional y la colaboración de la Generalitat, a través de la Consellería de Justicia, Transparencia y Participación, así como de la Diputació de València mediante su área de Gobierno Abierto e integridad Institucional.