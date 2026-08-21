Canet sobrepasa al Port de Sagunt en la demanda de alquiler vacacional

Canet d'en Berenguer encabeza la demanda de alquiler vacacional en el Camp de Morvedre. Según varias inmobiliarias consultadas por Levante-EMV, este sector ha experimentado un cambio significativo en este último año, que ha colocado en lo más alto del podio a la localidad costera, desbancando a Port de Sagunt, donde la demanda se dispara, pero más centrada en estancias medias.

Este efecto está provocado por el desarrollo industrial y las posibilidades de empleo en la zona, que han hecho disparar la demanda de vivienda en la capital comarcal para periodos más prolongados y estables que el vacacional, así como en otros municipios del Camp de Morvedre. De esta manera, los apartamentos de verano son ahora demandados para residencias habituales durante periodos superiores a unas vacaciones, que rondan la quincena o el mes, habitualmente.

Vista de la primera línea de playa de Canet. / Daniel Tortajada

Tendencia al alza moderada

Respecto a la demanda de alquiler vacacional, dependiendo de zonas, las cifras que manejan las agencias inmobiliarias consultadas arrojan una tendencia al alza, pero "moderada", apuntan, mientras que la de media estancia se incrementa de forma considerable. Una propensión a estabilizarse que viene producida, según las mismas fuentes, por el "miedo al alquiler. Mucha gente no se siente segura con el marco legislativo y tiene ciertas reticencias a poner sus viviendas en manos de terceros", afirman. Esta demanda no ha crecido demasiado en 2026 debido al freno en la oferta. Aún así, se siguen solicitando apartamentos y casas para la temporada estival.

Este escenario se traslada a los precios, cuyo incremento se sitúa este año entre un 5 % y un 10 % en el alquiler vacacional. Un factor que depende de la estancia. En este punto sí que hay novedades, puesto que el mercado asiste a lo que se conoce como una mayor flexibilidad en las fechas de entrada. Hasta hace unos años, lo habitual eran los alquileres por meses. Poco después se reintrodujeron las quincenas y. ahora, la tendencia en el alquiler por semanas cobra fuerza, aunque sin superar a las dos modalidades anteriores. Los costes también varían por zonas y depende de los inmuebles, si son casas o apartamentos, si tienen dos o más habitaciones o si están en primera, segunda o tercera línea de playa.

Una de las zonas turísticas de Almardà / Daniel Tortajada

Demandantes

Tal y como ha podido saber este diario, por 15 días en un apartamento de Canet d'en Berenguer se han llegado a pagar 1.800 euros la quincena y hasta 3.000 euros por un mes. Unas cifras que se suelen mantener en temporada alta, que desde las inmobiliarias estiman entre el 15 de julio y el 30 de agosto.

En cuanto al perfil de demandantes, hay bastante diferencia entre los que solicitan apartamentos tanto en Canet como en el Port, que suelen ser familias de clase media, o los que lo hacen en Almardà, donde la oferta se reduce a casas unifamiliares. En este segundo caso, los demandantes presentan un nivel adquisitivo más elevado y suelen ser extranjeros. Sus solicitudes de alquiler son para periodos algo más largos, aunque sea en temporada alta. Dentro de este modelo, también se ha dado una segunda modalidad en Almardà; el alquiler entre varios núcleos familiares y para estancias más cortas. Y es que la oferta de inmuebles de más de dos habitaciones queda muy reducida, siempre dentro del marco del alquiler vacacional.

Avenida Mediterráneo Port de Sagunt / Daniel Tortajada

No vacacional

Otro fenómeno a destacar es el incremento de las solicitudes de viviendas no vacacionales, de las que apenas hay oferta en el municipio de Sagunt, apuntan desde las agencias. En este problema se trabaja desde el ayuntamiento, ya que la mayor demanda se centra en este municipio dado el incremento poblacional motivado en primera estancia por el desarrollo industrial. Uno de los ejemplos de medidas adoptadas es la anunciada Xarxa Lloguer, proyecto que está en fase en redacción, aunque esté más centrado en fines sociales.