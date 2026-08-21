La construcción de cuatro viviendas en un bajo comercial provocó las grietas en los edificios desalojados del Port

Media docena de hogares entre las calles Pablo Iglesias y Luis Vives del Port de Sagunt, en la plaza Rodrigo, presenta fisuras como consecuencia de las obras que se desarrollan en los bajos de ambos edificios. El proyectista y director de esta intervención, que tiene la licencia concedida para convertir un antiguo local comercial en cuatro viviendas, así lo atestiguó en su informe para descartar daños estructurales que obligaran a prolongar el desalojo de estos inmuebles, que se mantuvo durante buena parte de la tarde del miércoles.

Los bomberos durante su intervención en Sagunt. / Consorcio Provincial de Bomberos

En su inspección, después de que los bomberos apuntalaran la fachada al detectar daños en tres pilares, el arquitecto no apreció desperfectos que evidencien una situación de "inestabilidad estructural general" de los inmuebles. Así, se puso fin al desalojo, practicado por la Policía Local de Sagunt a instancias del departamento de Urbanismo y que se prolongó, aproximadamente, entre las 12 y las 20 horas. En cualquier caso, la vuelta a sus casas no ha calmado la intranquilidad en el vecindario, según ha podido saber Levante-EMV.

Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes

Aunque la fachada ya estaba apuntalada previamente a que se detectaran las fisuras en sus viviendas, la actuación de un sargento del parque de Sagunt, la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes (UREC) del Consorcio Provincial de Bomberos y dos oficiales reforzó estas sujeciones, con puntales utilizados en la propia obra y con la disposición de elementos horizontales de reparto para mejorar la distribución de cargas.

Así, en este informe se descarta una situación de riesgo inminente que impida la ocupación de los inmuebles, al considerarse que la intervención fue suficiente para restablecer las condiciones de seguridad de los edificios para la permanencia de sus ocupantes. En cualquier caso, precisa que el apuntalamiento deberá mantenerse, sin ser manipulado ni retirado, hasta la ejecución de las actuaciones que correspondan.

Obra paralizada

Por si quedara alguna duda, el director de la obra garantiza que la intervención se mantendrá paralizada hasta que se adopten las medidas de refuerzo estructural definitivo de las edificaciones. Mientras, la zona ha quedado vallada de forma preventiva para impedir el acceso de personas.

Alarmas

Las alarmas saltaron cuando un vecino llamó a la policía local al detectar grietas en su vivienda, un problema que afectó a pisos de tres plantas de ambos inmuebles. Los bomberos pronto se hicieron con el mando de las operaciones y ordenaron el desalojo de los dos bloques, que se encargaron de coordinar los agentes municipales con el acompañamiento de las personas residentes y el posterior precinto de ambos inmuebles.