Inyección de casi 100.000 euros para mejorar la gestión del agua en cuatro municipios de Morvedre

Cuatro municipios del Camp de Morvedre han sido agraciados con una de las últimas ayudas aprobadas por la Diputació de València en una convocatoria en la que se han quedado fuera otras tres localidades de la comarca por agotarse el crédito que ascendía a un total de 1,5 millones de euros.

Los consistorios que dispondrán de este empujón para mejorar su ciclo integral del agua son Estivella, Petrés, Alfara de la Baronia y Benavites con cantidades que rozan los 25.000 euros, según el reciente anuncio publicado por la administración provincial. En este abanico de beneficiados las diferencias apenas oscilan entre los 24.980 euros y los 24.743 euros, según el dictamen al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Falta de crédito

Pero no todos los ayuntamientos han quedado contentos con este reparto, ya que varios consistorios de la comarca no han encontrado respuesta a sus necesidades en esta materia, al menos en la convocatoria correspondiente a 2025. Se trata de Canet d'en Berenguer, Quartell y Albalat dels Tarongers, cuyas solicitudes fueron desechadas por falta de crédito.

Digitalización

Estas subvenciones, según la convocatoria que se hizo pública en septiembre del pasado año, tienen como objetivo general mejorar el ciclo integral del agua, del que son competentes las administraciones locales, y especificamente este programa estaba enfocado tanto a la digitalización de los procesos como a la inversión en bombas de lodos.