El Consell amplía el parque público en Sagunt con 11 viviendas y relanza otra promoción

El plan de impulso a la construcción de vivienda de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana está muy cerca de materializar sus primeros resultados en Sagunt. Después de que el ayuntamiento cediera a la Generalitat hace casi año y medio sendas parcelas, ideadas inicialmente para paliar los agujeros en la oferta de alquiler social, uno de los proyectos está pendiente de las últimas autorizaciones para iniciar el movimiento de tierras.

Se trata de la promoción de 71 viviendas que se va a levantar en la calle Pavía del Port de Sagunt, concretamente en una parcela de 868 metros cuadrados integrados en el PAI Gerencia. Después de que la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) tropezara con convocatorias desiertas en la búsqueda de las promotoras que se hicieran cargo, la fórmula del éxito ha sido la venta de los terrenos para la construcción de VPP, a cambio del pago por parte del adjudicatario de un número de viviendas, que la Generalitat sí destinará al arrendamiento asequible.

150.000 euros por vivienda

Así es como Fomento Valenciano de la Vivienda se hizo con la propiedad de la parcela de la calle Pavía. Su oferta, la única del procedimiento, contemplaba la cesión de 11 VPP, con sus correspondientes garajes y trasteros, que están valoradas en algo más de 150.000 euros cada una y se extienden por un promedio ligeramente superior a los 53 metros cuadrados. Los otros apartamentos, repartidos en cinco plantas más ático, ya han salido a la venta. Cabe señalar que esta parcela se valoró a lo largo del procedimiento en casi 1,6 millones de euros.

Figuración del edificio que se levantará en la calle Pavía del Port de Sagunt. / Levante-EMV

La formalización del acuerdo entre la EVHA y la empresa se produjo a mediados de octubre del pasado año, tiempo en el que se ha entrado en la fase de autorizaciones administrativas que siguen pendientes para iniciarse las obras. Fuentes conocedoras del expediente informan de que uno de los pasos atascados es la calificación definitiva como VPP, después de que se emitiera un primer informe favorable, pero no se ratificara mediante la correspondiente resolución.

Permiso de obra

A partir de ahí, el siguiente escollo será el permiso de obra que concede el Ayuntamiento de Sagunt, momento en el que se pondrá en marcha la cuenta atrás de 36 meses para que la edificación esté concluida y lista para ser ocupada, según marca el pliego de condiciones.

Mientras se resuelven estos últimos flecos, la EVHA ha relanzado, también a través del Plan Vive CV, la promoción de VPP que ya ha licitado sin éxito en varias ocasiones. Esta iniciativa se localiza en la calle Barraquero del PAI Fusión, que se extiende por cerca de 4.663 metros cuadrados y donde la previsión es construir 145 viviendas. En este caso, la tasación original de la parcela supera los 1,8 millones de euros.

Plan Vive

Las empresas interesadas todavía tienen hasta mediados de septiembre para presentar sus ofertas, con la esperanza por parte de la EVHA de encontrar esta vez a una promotora que complete los objetivos del Plan Vive en Sagunt. Según datos de la propia entidad dependiente de la Vicepresidencia Primera, este programa cuenta en todo el territorio valenciano con 212 viviendas terminadas, 1.436 en construcción, 1.774 ya adjudicadas y 1.268 en licitación.