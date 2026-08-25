Estivella da luz verde al nuevo colegio con un aumento de un millón de euros en el presupuesto

El aumento de más de un millón de euros para el colegio de Estivella dará luz verde a la construcción del nuevo centro educativo que lleva años de retraso y una licitación fallida.

La conselleria de Educación ha inyectado al proyecto, dentro del Pla Edificant, 1.098.682 euros, después de una revisión de precios que el actual gobierno solicitó a la administración autonómica en noviembre del año pasado, como respuesta a la licitación desierta del CEIP Braçal. Un hecho que desde el ayuntamiento apuntan a la infrafinanciación de la actuación y la falta de actualización de los módulos. Una situación que ya denunció el alcalde anterior, Rafa Mateu, quien también solicitó a la conselleria un incremento de la partida, que ya valoró de insuficiente en 2022, por lo que se negó a licitar la obra aprobando por pleno la renuncia del convenio firmado con Educación para la ejecución de esta, tal y como contó en su momento Levante-EMV .

Instalaciones del colegio actual / Daniel Tortajada

Proyecto

Ahora, con este aumento, el ayuntamiento actual quiere sacar a concurso la construcción del colegio en este último trimestre del año para poder comenzar con la obra a primeros de 2027, según adelantan desde la administración local. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 5.939.000 euros, que se destinará a derruir el vigente inmueble y levantar uno de nueva construcción con una planta baja y un primer piso.

El nuevo CEIP Braçal dejará atrás las aulas prefabricadas y la falta de espacio con el que se ha estado conviviendo años, pese al sacrificio de espacios como despachos y una ausencia de comedor, que ha tenido que ser habilitado fuera del colegio ante este problema.

Ahora, el nuevo edificio albergará seis aulas de Primaria y cuatro de Infantil, más una de ellas de dos años que ahora estaba en lo que se conoce como la guardería. Además, se incorporarán al inmueble un comedor con cocina, nuevos despachos para administración, docentes, dirección, salas polivalentes, una biblioteca, aula de informática y un gimnasio en condiciones con espacio para desarrollar varias disciplinas, además de las pistas deportivas. Un centro educativo para 150 alumnos y alumnas.

Recreación del nuevo centro / Ayuntamiento de Estivella

Traslado

Sin embargo, aunque el proyecto está claro y ya se comienza a trabajar en los pliegos para la licitación de la obra, el traslado de los alumnos entraña algo más de complicación, ya que el ayuntamiento todavía no tiene cerrados los trámites para la ubicación de las infraestructuras provisionales en la "guardería vieja" y lo que se conoce como el musical. Allí se aprovecharán parte de sus instalaciones para aulas a las que se añadirán prefabricadas, que se encuentran en el centro actual, un movimiento que no podrá realizarse antes de que comience el curso, dada la falta de permisos y trámites necesario que estaban a la espera de la ratificación definitiva de la conselleria al aumento de presupuesto, explicaba el alcalde, Francesc Mateu.

La fecha del traslado todavía no se ha concretado y no descartan que sea necesario utilizar las instalaciones de la casa de cultura para albergar despachos, por lo que el cambio de ubicación se hará "durante el curso", añadía el primer edil.