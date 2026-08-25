Una fuga de gas obliga a confinar varias viviendas del Port de Sagunt
El incidente se produjo durante las obras de instalación de unos cargadores eléctricos y obligó a intervenir a los bomberos
El cruce de las calles Vicent Andrés Estellés y Poeta Llombart del Port de Sagunt se ha visto sacudido este martes por una fuga de gas. El incidente se registró sobre el mediodía y obligó a intervenir a una dotación con sargento del parque de Sagunt del Consorcio Provincial de Bomberos.
El origen del suceso, según confirman fuentes municipales, fue un escape de gas cuando se procedía a la instalación de cargadores eléctricos para vehículos.
En los momentos iniciales, la decisión fue confinar a las personas residentes en la zona en sus domicilios y cerrar el paso a los peatones, mientras se procedía al corte del suministro. Así se mantuvo la situación hasta localizar la fuga. No se consideró necesario desalojar a quienes se encontraban en sus domicilios.
Ventilación de casas
Por precaución, los bomberos ventilaron todas las viviendas próximas al cruce, antes de dar por finalizados los trabajos, cerca de tres horas después de recibir el aviso. En ese momento todavía estaba pendiente acabar de solucionar el problema con los cargadores eléctricos para dar continuidad a las obras, según precisan desde el Ayuntamiento de Sagunt.
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