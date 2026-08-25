Este es el muelle de Sagunt que se acerca a los 100 millones de euros de inversión

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que resuelve el conflicto por el muelle centro entre Noatum Terminal Sagunto y Portuaria Levantina (Porlesa) ha permitido conocer las inversiones comprometidas y ejecutadas en este espacio del puerto comercial de Sagunt desde su concesión original en 1990.

Imagen de la concesión de Noatum en el puerto de Sagunt. / Noatum Terminal Sagunto

Según el expediente sobre la segunda prórroga concedida en 2025, Noatum se comprometió hace más de 35 años a invertir más de 5.700 millones de pesetas, que, al cambio, supondrían cerca de 34,4 millones de euros y, con el incremento de los precios de consumo (IPC) hasta 2015, escalaría por encima de los 71 millones de euros, siempre según la información que recoge la sentencia.

Primera prórroga

En esa fecha es cuando la estibadora pidió la primera prórroga por 10 años y, justificando inversiones por algo más de 15,1 millones de euros, cuando el mínimo era de 14,2 millones, se concedió sin mayores contratiempos.

Y llegó 2025, cuando Noatum debía comprometer actuaciones por valor ligeramente inferior a los 17,9 millones de euros.

Baja millonaria

Sin embargo, la primera solicitud apenas alcanzó los 15,4 millones de euros y solo la subsanación del expediente para ampliar esta inversión hasta los 18,7 millones de euros permitió que la Autoridad Portuaria de Valencia prolongara el plazo otros cuatro años, con el visto bueno de la Justicia y pese a la oposición de Porlesa.