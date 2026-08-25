Las paellas de Gilet baten récord de participación

Gilet arrancó la semana a lo grande, dentro de sus fiestas patronales con la multitudinaria Noche de Paellas, que reunió a cientos de vecinos y participantes en torno a una de las tradiciones gastronómicas y festivas más arraigadas de la localidad.

El evento se desarrolló en la Plaza Virgen de la Estrella, uno de los puntos neurálgicos de Gilet y escenario habitual de importantes celebraciones y encuentros de la localidad. El céntrico espacio acogió una de las veladas con más ambiente festivo y convivencia, un acto que da el pistoletazo de salida a casi 15 días frenéticos de programación.

Una colla con su paella / LEVANTE-EMV

En total, se elaboraron 53 paellas para cerca de 900 comensales, una cifra que sitúa esta edición entre las de mayor participación que se recuerdan en Gilet. La jornada contó, además, con la colaboración de todas las peñas del municipio, que volvieron a demostrar su implicación para que los festejos sean un éxito.

Varias collas a punto de presentar sus paellas / LEVANTE-EMV

Punto de encuentro

La noche continuó con la actuación del grupo musical De Luxe, que puso el broche de oro a la jornada con su música y animó a los asistentes a prolongar la fiesta.

"Las Paellas volvieron a demostrar así la capacidad de Gilet para movilizar a sus vecinos en torno a sus tradiciones y celebraciones populares, con una participación cercana a las 1000 personas y una de las mayores concentraciones de paellas registradas en la localidad", explicaban desde el ayuntamiento.

Festeras en la mascletà de Santa Bárbara / LEVANTE-EMV

Otro de los días grandes que se espera es el miércoles 26 de agosto con la cabalgata nocturna que tanto caracteriza esta cita, donde la participación también será importante, además de la creatividad y las coreografías que no suelen defraudar. El jueves se dedicará a los más pequeños, jornada a la que se añade noche de monólogos y el viernes, día grande en honor a Sant Miquel.