Sagunt convertirá una plaza "obsoleta" en un gran parque urbano

Una transformación integral para convertir una plaza del Port de Sagunt en un gran parque urbano inclusivo, concebido como un espacio multifuncional destinado al ocio, la convivencia, la actividad física y la integración social. Este es el objetivo que persigue el ayuntamiento con la convocatoria de un concurso para la adjudicación de las obras necesarias, que se han presupuestado en casi 170.000 euros, según informan fuentes municipales. Se trata de la plaza Padre Jaime, cuyo equipamiento presenta "signos de deterioro y obsolescencia", admiten desde el consistorio.

Javier Raro durante un pleno de Sagunt. / Levante-EMV

Frente a las dificultades de uso que presenta su actual diseño y mantenimiento, la delegación de Espacio Público y Movilidad ha optado por incrementar la "calidad funcional, paisajística y ambiental" de la zona; potenciar el uso ciudadano con nuevas áreas de actividad y estancia; fomentar "hábitos de ocio activo, saludable e intergeneracional"; garantizar la accesibilidad universal; favorecer la inclusión con espacios de juego y recreo accesibles; ampliar y diversificar la oferta lúdica, deportiva y recreativa; crear un "enclave singular que contribuya a la mejora de la imagen urbana y al fortalecimiento de la identidad del entorno" e incrementar la capacidad de atracción y permanencia de usuarios con equipamientos innovadores y de elevado valor lúdico.

Cuatro áreas

Con un plazo de ejecución de cuatro meses desde la formalización del contrato, la intervención dividirá el parque en cuatro áreas. Una será la zona de juegos infantiles para menores de 3 años, incorporando elementos adaptados al desarrollo temprano, con pavimentos de seguridad y una delimitación espacial adecuada. La segunda será más polivalente al incluir, entre otros elementos, mesas de tenis de mesa y de teqball. La tercera está en la actual cancha de baloncesto, donde se mejorará el pavimento, se renovará el equipamiento deportivo y se adecuará su entorno inmediato. El último espacio será una zona de juegos infantiles para edades comprendidas entre 3 y 12 años, incorporando equipamientos de mayor complejidad que fomenten la actividad física y el juego inclusivo.

La renovación del mobiliario urbano, según criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal, integración paisajística, resistencia al vandalismo, durabilidad y bajo coste de mantenimiento, así como la incorporación de nuevos elementos que mejoren la funcionalidad y el confort de la plaza serán otras medidas que se adoptarán a través de este contrato. Desde el Ayuntamiento de Sagunt destacan que la intervención se engloba bajo la temática 'Mar e Islas', que ejercerá de vertebradora del diseño para dar al parque una identidad "propia, diferenciada y fácilmente reconocible".

Cambio de paradigma

El concejal de Espacio Público y Movilidad, Javier Raro, señala que esta licitación "supone un cambio en la forma de actuar. Hasta ahora, estábamos actuando en los juegos infantiles, principalmente con espacios de sombra, pero ahora llevamos a cabo una gran actuación urbana que viene a modernizar completamente esta zona de Puerto de Sagunto con un gran parque infantil y una gran zona deportiva".

Próxima plaza

Dentro de los próximos planes del departamento, el también portavoz del grupo socialista apunta que "la intención es ir interviniendo poco a poco en las distintas plazas con este cambio de paradigma, sin dejar de lado el mantenimiento de los parques infantiles". La más inmediata, ya para 2027, será en la plaza Bicentenario de José Romeu, más conocida como el Parque del Agua, donde se proyecta algo similar a la futura plaza Padre Jaime.