La semana taurina de Albalat dels Tarongers arranca con polémica

Los festejos taurinos de Albalat dels Tarongers comienzan con polémica. El ganadero local, Gerardo Gamón, se queda fuera de la programación por primera vez en la historia. La falta de acuerdo con el ayuntamiento impide su participación en la semana de toros en la que sí lo hace otro empresario local y todo después de un contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes que ha quedado "anulado de manera unilateral", explica el afectado.

Gamón considera la situación como un "menosprecio. Me siento muy agraviado, creo que no se ha hecho todo lo posible por parte de la administración para reconducir el tema. No entiendo como se les llena la boca hablando de su política de apoyo a la empresa local y al sector y luego hacen estas cosas", afirma a Levante-EMV.

Los toros de Gerardo Gamón pastando por la Baronia / LEVANTE-EMV

Antecedentes

Las conversaciones entre la administración y el ganadero comenzaron en mayo y acabaron el día 26 con la firma de un contrato, en el que quedaba reflejada la participación de Gamón en la semana taurina. El acuerdo, suscrito por ambas partes, establecía que el empresario haría una tarde de vacas y dos toros, embolados pero no la entrada y prueba de vaquillas a mediodía, puesto que con el presupuesto ofrecido por el ayuntamiento, "los números no me daban y no podía hacer el día completo con ese dinero". Este asunto quedó reflejado en el documento, donde la palabra "entrada" queda tachada. Pese a eso, "les ofrecí gratis el día entero que les quedaba por cerrar, con la condición de que ese patrocinio quedara reflejado en el libro y el pueblo lo supiera", un ofrecimiento que no vio con buenos ojos la administración, pero que aún así, el concejal firmante dejó para consulta con la alcaldesa y demás miembros del gobierno.

Ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento y varias llamadas sin respuesta a responsables del gobierno local, tal y como explica el empresario, "decidí presentar en junio, por registro de entrada, todos los papeles que requería el contrato, a los que añadí otro acuerdo en blanco con la idea de garantizar el día de regalo", registro que ha podido comprobar este diario. Ante esta acción, el ayuntamiento respondió a Gamón que "aporta una documentación que no ha sido requerida". Pero además, añade el documento del 18 de junio: "En la reunión celebrada con motivo de la programación de los festejos taurinos, el representante del ayuntamiento informó de las condiciones económicas y servicios que incluían, condiciones con las que usted parece que no estaba de acuerdo, puesto que el servicio del festejo incluía los actos de entrada, exhibición de 6 vacas por la tarde y dos toros embolados y en la documentación aportada, según usted manifestó en reunión, por ese precio no incluía la entrada. Le aclaro que las condiciones que planteó el ayuntamiento no son modificables y le comunico que este ayuntamiento no tiene reconocido ningún compromiso de servicio con usted", dejando claro que no está incluido en los festejos taurinos.

Vecinos montando la plaza / LEVANTE-EMV

"No querían a Gerardo Gamón"

Para el ganadero, la intención del ayuntamiento es clara, "no querían que la ganadería Gerardo Gamón actuara en su pueblo". Un extremo que desmiente el concejal que firmó el contrato y así se lo trasladó al ganadero en una conversación privada, explicándole que, si no hubiera habido intención, no se habrían reunido con él. A esto añade que se marcaron unos plazos por WhatsApp para contestar y que Gamón no lo hizo, utilizando por contra la vía administrativa. Esta forma de actuar del empresario no ha sentado bien al equipo de gobierno. Este mismo edil reconoce en su conversación con el empresario, que ha fallado la comunicación y que para este año los actos están cerrados.

"Estoy dolido, porque es mi pueblo y me he volcado siempre en los festejos taurinos. No pueden decir que es por dinero, porque me comprometí a regalar un día y no aceptaron. Al final, no todo vale, lo que he tratado es de dignificar este sector y cuando las cosas tienen un precio razonable, hay que entenderlo". El ganadero no descarta emprender acciones legales.

Este diario ha intentado hablar con varios representantes del gobierno y no ha obtenido respuesta.

Mientras, la semana taurina de Albalat dels Tarongers arranca este martes con la entrada de peñas a las 23 horas y dos toros embolados de la ganadería el Saliner.