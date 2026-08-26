90 años de aquel miércoles martirial

Afirmaban los clásicos que la historia es la maestra de la vida. Pero se pretende reescribir la historia tratando de ocultar la persecución religiosa sufrida en España ya en 1931. Obviando estos hechos sólo el discurso de «represión» y «dictadura», tendrá calado en nuestra sociedad con el consiguiente riesgo de repetir la historia al no conocerla.

Según lo visto, sólo una parte de la historia puede ser apelada y honrada gracias a la mal llamada ley de «memoria democrática», que de democrática parece tener poco y en cuanto a memoria se asemeja más bien una amnesia histórica que busca blanquear un discurso y al opuesto tacharlo cual diabólicos hechos, pese a ser los acontecimientos protagonizados por el frente popular los que emulando a López Teulón diremos que parecían estar «Inspirados por Satanás».

Día de Paz

Hoy en Sagunto debe ser un día de Paz. De una paz verdadera que nace del asesinato de 40 católicos. Pero no debe ser una paz olvidadiza, sino, recordando aquellos hechos y siguiendo las enseñanzas de los mártires y sus familias, florezcan en nosotros las virtudes cristianas.

Es por eso por lo que hoy conmemoramos a 40 mártires que derramaron su sangre por Dios y por ello merecieron coronas triunfales.

Les consideramos mártires, pues murieron 'in odium fidei', profesando su fe y perdonando a los verdugos.

Absolución sacramental

Dieron su vida exclamando "¡Viva Cristo Rey!, y, por si el derramamiento de sangre no fuera suficiente, murieron habiendo recibido la absolución sacramental; primero por su compañero de martirio, el Rvdo. Llorens Martínez, «No patiu, estem confessats», decían a sus familiares cuando iban a llevarles comida. Instantes antes del fusilamiento, el Rvdo. Climent, natural de Estivella y párroco de Benavites, que, huyendo de las ordas anticlericales, se encontraba escondido en una montaña próxima, al ver las luces y oír los lloros de las víctimas, les dio nuevamente la absolución. Al momento oyó los vivas y disparos.

Alfombra de sangre

Hoy se cumplen 90 años de aquel miércoles, 26 de agosto en que se tiñó una alfombra de sangre martirial desde Algímia d'Alfara hasta el Cielo, día de Paz y Reconciliación, día de recuerdo y sentido homenaje a estas víctimas que no cayeron en el frente en la lucha de un ideal, fuere el que fuera, sino que fueron raptados de sus casas, encarcelados, humillados y posteriormente asesinados por su condición de católicos, y, tal vez, de unas ideas un tanto más conservadoras.

Que su memoria y legado estén siempre presentes.