Amenazas de muerte contra los perros en un barrio de Sagunt

La aparición hace unos días de un cartel con amenazas de muerte hacia los perros que orinan y defecan en las calles preocupa a los vecinos de Ciutat Vella, que, como ya informó Levante-EMV, también vienen sufriendo una oleada de pinchazos de ruedas en los coches.

"Si quieres mantener a tu perro vivo, no lo dejes mear ni cagar en la calle. El chorrito de agua no evita que huela. Que haga las cosas en tu casa. Los vecinos estamos hartos". Esta es la leyenda que reza en una de las paredes de la subida al Calvario de Sagunt, muy próxima a la entrada de este recinto, un mensaje que ha condenado la asociación vecinal, desde la que dejan claro que "estas no son las formas. No se puede amenazar a nadie", afirman.

Temor

Esta declaración de intenciones mantiene en vilo a los vecinos y vecinas, quienes han acordado celebrar a primeros del próximo mes una reunión para abordar este y otros problemas que están padeciendo este verano, entre ellos, el tema de los perros. "Es que en un mes y medio parece un barrio de justicieros. Unos pinchando ruedas y otros amenazando de muerte cuando este es un barrio tranquilo, de gente cívica y respetuosa", comenta una residente.

Respecto al cartel de los perros, reconocen que algunos vecinos tienen ciertas reticencias a sacar a sus mascotas a pasear por la zona, por temor a que les pueda pasar algo, principalmente la gente mayor y los mas jóvenes. "Esto no es de recibo y no puede caber en una sociedad civilizada. No se puede vivir con esta desazón, hay que convivir y para ello es necesario el respeto", insisten. Y es que, en este barrio, son muchas las personas que viven con mascotas, pero "la gran mayoría somos conscientes de lo que implica tener un perro en casa y al que no lo es los mismos vecinos le han llamado la atención. Casi todos salimos con nuestras botellas de agua y nuestras bolsas para recoger las cacas; primero que nada por respeto a nuestros vecinos y vecinas y por supuesto, por nuestro barrio", afirmaban. Sin embargo, apuntan que hay mucha gente que no reside en la zona, que lleva a sus perros al calvario y luego no hacen frente a la obligación de limpiar lo que estos hayan podido ensuciar, pero eso no lo podemos controlar", añadían. Por eso, hacen un llamamiento al civismo, al mismo tiempo que condenan este tipo de mensajes amenazantes.

Entrada al Calvario (Foto de archivo) / Daniel Tortajada

Medidas

Ante todo lo que está ocurriendo, solicitan que se tomen medidas, "nos sentimos desprotegidos", lamentaban, y que se incremente la presencia policial, una petición que ya se trabaja desde el ayuntamiento. La concejala de Policía de Sagunt, María José Carrera, adelantaba a Levante-EMV hace unos días, en relación a los pinchazos, que habría más vigilancia.