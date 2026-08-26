La cultura sefardí llenará Sagunt de actividades un septiembre más

El mes de septiembre en Sagunt es sinónimo de cultura serfadí. Un año más, la concejalía de Turismo ha diseñado un programa de actividades en torno a esta temática que arrancará el día 12 y se prolongará hasta el 27.

El menú incluye visitas guiadas al Sagunt Sefardí, que serán, en el caso del Grau Vell, los días 12, 19 y 26 a las 18 horas y el día 20 a las 11 horas. En cuanto a la Judería, las citas serán los días 12, 18, 19 y 25 a las 22.30 horas. Ya para el domingo 27 se reserva la yincana familiar por este enclave del núcleo histórico, a partir de las 11 horas. Para hacer la reserva hay que presentar el ticket de compra sellado por el establecimiento en las Oficinas de Turismo de Sagunt o el Port. También se puede enviar por correo electrónico a sagunto@touristinfo.net o saguntoplaya@touristinfo.net.

Distintivo SICTED

Dando continuidad a la novedad del pasado año, un consumo mínimo de 30 euros entre el 1 el 25 de septiembre en los establecimientos con distintivo SICTED se podrá canjear por dos entradas para descubrir el Sagunto Sefardí. Se podrá elegir entre la ruta nocturna por la Judería, la ruta temática al Fortín del Grau Vell o la yincana en grupo. En caso de un gasto superior a los 60 euros se obtendrán cuatro entradas, según informan fuentes municipales.

Cartel del Septiembre Sefardí en Sagunt. / Levante-EMV

Una constante del Septiembre Sefardí es la organización, por parte de la Red de Juderías, de un concurso, que consiste en compartir fotos en redes sociales, con la etiqueta @redjuderias, en las que aparezca la lona que representa un corazón y que, en Sagunt, estará situada en el patio de la Casa dels Berenguer del 1 al 30 de septiembre.

Yincana digital

Además, durante todo el mes y a cualquier hora se podrá disfrutar de la yincana digital turística ‘El secreto del Rabino’, un juego pensado para toda la familia que conjuga diversión y aprendizaje, siendo Sagunt el tablero de juego y el móvil la herramienta para jugar. Se accede a través de la web de Turismo y es gratuito, sin registros ni descargas. Al finalizar el juego, si se realiza una valoración de la experiencia, se recibirá un pack promocional de Turismo (hasta fin de existencias) que se podrá recoger en la Casa dels Berenguer.

Amor

La propuesta llega, en esta edición, bajo el lema ‘Amor (Love)’ e invita a descubrir cómo el amor a la tierra, a las raíces y a la memoria ha perdurado a lo largo de los siglos. Mediante las visitas guiadas se conocerá la vida de la comunidad judía en Sagunt y de su partida tras la expulsión, manteniendo vivo el vínculo con su lugar de origen. Se trata de un viaje por espacios y relatos que muestran el amor como una fuerza capaz de conectar generaciones, preservar tradiciones y tender puentes entre el pasado y el presente, resaltan desde Turismo.